Неперевершена класика: шоколадний торт, з яким кавування видасться казкою
Джерело:ВВС Food
Кавування – обов'язковий щоденний ритуал, який не обходиться без солоденького. Якщо маєте натхнення, то цей торт стане ідеальним рішенням.
Цей класний шоколадний торт вологий, темний і чудово смакує навіть через кілька днів після приготування. З ним кавування стане святом навіть у найважчі будні.
Цікаво Потрібно лише змішати інгредієнти: оригінальна намазка для млинців та булочок на сніданок
Рецепт класичного шоколадного торта
Час: 1 година
Порцій: 12
Інгредієнти:
для торта:
– 225 грамів борошна;
– 350 грамів цукрової пудри;
– 85 грамів какао;
– 1,5 чайної ложки розпушувача;
– 1,5 чайної ложки соди;
– 2 яйця;
– 250 мілілітрів молока;
– 125 мілілітрів рослинної олії;
– 2 чайні ложки ваніліну;
– 250 мілілітрів окропу;
для шоколадної глазурі:
– 200 грамів шоколаду;
– 200 мілілітрів жирних вершків.
Приготування:
- Духовку розігріваємо до 180 градусів.
- Дві форми для коржів вистеляємо пергаментом та змащуємо маслом.
- Усі інгредієнти для торта, окрім окропу, добре вимішуємо у великій мисці до однорідності.
- Поволі додаємо у суміш окріп.
- Розподіляємо тісто між формами та випікаємо 25 – 35 хвилин до готовності.
- Виймаємо тісто з духовки та даємо охолонути.
- Готуємо глазур: шоколад топимо у вершках на водяній бані. Помішуємо суміш, поки вона не стане гладкою.
- Покриваємо один корж глазур'ю, на нього виставляємо іншу частину та знову покриваємо шоколадом.
Смачного!Не потрібно навіть грама цукру: як наші бабусі готували варення, яке могло зберігатися багато місяців.