Неперевершена класика: шоколадний торт, з яким кавування видасться казкою

15 серпня 2024, 10:45
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська

Джерело:

ВВС Food

Кавування – обов'язковий щоденний ритуал, який не обходиться без солоденького. Якщо маєте натхнення, то цей торт стане ідеальним рішенням.

Цей класний шоколадний торт вологий, темний і чудово смакує навіть через кілька днів після приготування. З ним кавування стане святом навіть у найважчі будні. 

Цікаво Потрібно лише змішати інгредієнти: оригінальна намазка для млинців та булочок на сніданок

Рецепт класичного шоколадного торта 

Час: 1 година

Порцій: 12

Інгредієнти: 
для торта:
– 225 грамів борошна;
– 350 грамів цукрової пудри;
– 85 грамів какао;
– 1,5 чайної ложки розпушувача;
– 1,5 чайної ложки соди;
– 2 яйця;
– 250 мілілітрів молока;
– 125 мілілітрів рослинної олії;
– 2 чайні ложки ваніліну;
– 250 мілілітрів окропу;
для шоколадної глазурі:
– 200 грамів шоколаду;
– 200 мілілітрів жирних вершків. 

Приготування: 

  1. Духовку розігріваємо до 180 градусів. 
  2. Дві форми для коржів вистеляємо пергаментом та змащуємо маслом. 
  3. Усі інгредієнти для торта, окрім окропу, добре вимішуємо у великій мисці до однорідності. 
  4. Поволі додаємо у суміш окріп. 
  5. Розподіляємо тісто між формами та випікаємо 25 – 35 хвилин до готовності. 
  6. Виймаємо тісто з духовки та даємо охолонути. 
  7. Готуємо глазур: шоколад топимо у вершках на водяній бані. Помішуємо суміш, поки вона не стане гладкою. 
  8. Покриваємо один корж глазур'ю, на нього виставляємо іншу частину та знову покриваємо шоколадом.

Смачного!

Не потрібно навіть грама цукру: як наші бабусі готували варення, яке могло зберігатися багато місяців. 