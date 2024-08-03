Діти навчаться робити їх самі: апетитні сирні булочки, які підкорюють з першого шматочка

3 серпня 2024, 10:35
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Джерело:

ВВС Food

Догодити дітям не завжди просто. Але є страви, які вони радо навчаться готувати самі, аби не чекати допомоги від дорослих, щоб мати змогу насолодитися улюбленим смаком.

Ці сирні булочки дуже подобаються дітям, але часто на них "підсідають" і дорослі. Вони ідеально доповнять будь-яке чаювання та стануть чудовою опцією для того, аби взяти щось смачненьке на роботу. 

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Рецепт сирних булочок 

Час: до 30 хвилин 

Порцій: 7 – 8 штук

Інгредієнти
– 340 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 85 грамів вершкового масла, нарізаного кубиками;
– 100 грамів тертого чеддера;
– 180 мілілітрів молока;
– 1 яйце;
– дрібка солі;
– масло, джем або варення для подачі. 

Приготування

  1. Духовку розігріваємо до 200 градусів. 
  2. Велике деко застеляємо папером і також ставимо у духовку. 
  3. У велику миску додайте борошно і розпушувач. Додайте нарізане кубиками вершкове масло і розітріть його пальцями, поки воно не утворить консистенцію, схожу на сухарі. Додайте дві третини сиру, посоліть. 
  4. Зробіть поглиблення в середині сухої суміші, потім влийте молоко та перемішайте його металевою ложкою. Продовжуйте перемішувати до утворення тіста, потім руками сформуйте його у кулю. 
  5. Злегка присипте робочу поверхню та руки борошном. Покладіть кульку з тіста на присипану борошном поверхню та кілька разів перегніть, щоб вона стала гладкою – не перевантажуйте тісто. Сформуйте круглу форму товщиною приблизно 3 сантиметри. 
  6. З тіста сформуйте округлі булочки середнього розміру. Змастіть їх яйцем та присипте сиром. 
  7. Випікайте 12 – 15 хвилин до золотистого кольору. 

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська