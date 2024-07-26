Точно, як в ресторані: як зробити сирники ідеальної форми

26 липня 2024, 20:59
Читать новость на русском

Джерело:

Shuba

Мабуть, сирники люблять всі. Проте під час приготування окрім смаку, потрібно потурбуватися і про форму.

На щастя, зробити ідеальні сирники зовсім не важко. Просто скористайтеся цим рецептом.

Варто спробувати Як з кіно: рецепт справжнього американського шоколадного печива

Сирники

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти
– 600 грамів кисломолочного сиру;
– 4 столові ложки борошна;
– 4 столові ложки цукру;
– 3 яйця;
– 50 грамів сметани;
– 50 грамів згущеного молока;
– 50 грамів ягід.

Приготування:

  1. Глибоку миску застеліть чистим рушником і відтисніть сир від зайвої рідини.
  2. Пересипте його у сито й ретельно перетріть.
  3. Жовтки відокремте від білків.
  4. Додайте по 4 столові ложки цукру та борошна, добре перемішайте до однорідності.
  5. Розділіть тісто на однакові частини. Обваляйте кожну порцію тіста в борошні та надайте форму кульки. Потім надайте форму шайби.
  6. Обсмажте на добре розігрітій олії по 3 – 4 хвилини з кожного боку. Перекладіть на паперовий рушник.
  7. Для соусу з'єднайте сметану та згущене молоко в пропорції 1 до 1. Полийте сирники та прикрасьте ягодами.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичний медовик з вишнями.
Автор: Ольга Котів