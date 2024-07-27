У вас благатимуть його рецепт: готуємо апетитний кабачковий торт, який пасує навіть до застілля

27 липня 2024, 16:30
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Джерело:

На пенсії

Якщо ви вдавалися до питання, що б такого приготувати з кабачків, то цей рецепт точно стане вам у пригоді. Він здатен вразити навіть найвибагливіших гостей.

Ця фантастична альтернатива звичним рецептам з кабачком нікого не залишає байдужим. Така закуска чудово виглядатиме та смакуватиме навіть на святковому столі. 

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Рецепт торта з кабачків

Час: 45 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти: 

– 2 кабачки середнього розміру;
– 3 яйця;
– 5 столових ложок борошна;
– 4 помідори;
– сіль, часник, майонез або сметана, кріп – до смаку. 

Приготування

  1. Кабачки грубо натираємо, солимо та залишаємо на 10 хвилин. 
  2. Зливаємо зайву рідину. 
  3. Додаємо яйця, солимо, перчимо, всипаємо борошно та замішуємо тісто. 
  4. На сковорідку з розігрітою олією викладаємо по 2 – 3 столові ложки тіста. Смажимо з обох боків до золотистого кольору. 
  5. Коли млинці охолонуть, змащуємо їх соусом з майонезу (чи сметани), часнику та кропу.
  6. Формуємо торт, викладаючи один млинець на інший. 

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська