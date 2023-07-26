Точно проситимете добавку: рецепт запеченої кукурудзи
26 липня 2023, 10:07Читать новость на русском
Джерело:Валентина Саєнко
Обожнюєте кукурудзу, але не знаєте, як її приготувати окрім як з варіантом просто відварити у каструлі? У нас є ідея!
Ми дібрали варіант, як можна смачно приготувати, окрім як просто відварити. Хоч цукрова кукурудза просто відварену з сіллю теж смакота ще та.
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Тому цей варіант для тих, хто хоче різноманітності. Щоб додати особливого смаку та крутої подачі страви – можна додатково полити її улюбленими соусами: сирним, дзадзики чи барбекю.
Рецепт запеченої цукрової кукурудзи
- Час: 30 хвилин
- Порції: 3
– 3 качани кукурудзи;
– 50 грамів вершкового масла;
– сіль;
– копчена паприка;
– тертий пармезан;
– часник;
– сік лайма;
– пластівці чилі;
– улюблена ароматна зелень.
Приготування:
- Кукурудзу відварюємо в підсоленій воді. М’яке масло змішуємо зі спеціями та з сиром. Вершкове масло можна замінити на майонез чи крем-сир.
- Змащуємо все сумішшю та відправляємо на деко.
- Розігріваємо духовку. Запікаємо кукурудзу при 200 градусах до рум'яності.
- Особливо смачно вже відварену кукурудзу запекти в цій суміші на грилі.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати зелений борщ зі щавлем та шпинатом.