Точно проситимете добавку: рецепт запеченої кукурудзи

26 липня 2023, 10:07
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Джерело:

Валентина Саєнко

Обожнюєте кукурудзу, але не знаєте, як її приготувати окрім як з варіантом просто відварити у каструлі? У нас є ідея!

Ми дібрали варіант, як можна смачно приготувати, окрім як просто відварити. Хоч цукрова кукурудза просто відварену з сіллю теж смакота ще та.

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Тому цей варіант для тих, хто хоче різноманітності. Щоб додати особливого смаку та крутої подачі страви – можна додатково полити її улюбленими соусами: сирним, дзадзики чи барбекю.

Рецепт запеченої цукрової кукурудзи

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 3
Інгредієнти:
 – 3 качани кукурудзи;
 – 50 грамів вершкового масла;
 – сіль;
 – копчена паприка;
 – тертий пармезан;
 – часник;
 – сік лайма;
 – пластівці чилі;
 – улюблена ароматна зелень.

Приготування:

  • Кукурудзу відварюємо в підсоленій воді. М’яке масло змішуємо зі спеціями та з сиром. Вершкове масло можна замінити на майонез чи крем-сир. 
  • Змащуємо все сумішшю та відправляємо на деко.
  • Розігріваємо духовку. Запікаємо кукурудзу при 200 градусах до рум'яності.
  • Особливо смачно вже відварену кукурудзу запекти в цій суміші на грилі.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак