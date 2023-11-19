Повітряні, як пух: як зробити тісто для пишних пиріжків у духовці чи на пательні
19 листопада 2023, 11:50Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Мабуть, ніхто не відмовиться від частування домашніми пишними пиріжками. Проте для того, аби вони вийшли й справді повітряними, потрібно мати перевірений рецепт тіста.
Ми дамо 2 рецепти тіста – для печених та смажених пиріжків. Начинка може бути різною – обирайте її на свій смак.
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Тісто на смажені пиріжки – покроковий рецепт
- Час: 2 години
- Порцій: 6
– 480 грамів пшеничного борошна;
– 7 грамів сухих швидкодійних дріжджів;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 300 мілілітрів води;
– 50 грамів олії.
Приготування:
- Змішайте в мисці дріжджі, цукор, сіль, теплу воду і 5 столових ложок просіяного борошна. Перемішайте, накрийте серветкою і приберіть в тепле місце на 30 хвилин.
- Коли опара збільшиться в розмірі та покриється бульбашками, додайте олію, решту борошна, знову перемішайте, а потім вимісіть тісто руками.
- Змастіть руки олією, сформуйте з тіста кулю і викладіть його в миску. Накрийте пакетом чи харчовою плівкою та залиште на 1 годину в теплому місці.
- Підготуйте бажану начинку для пиріжків. Викладіть тісто на поверхню, змащену олією. Сформуйте кілька рівних за розміром кульок та залиште їх на 10 – 15 хвилин.
- Після цього кожну кульку розімніть руками в пляцок, викладіть начинку та защипніть краї, сформувавши пиріжки. Викладіть їх швом вниз на розігріту пательню з олією та смажте до готовності, періодично перевертаючи.
Спробуйте приготувати пиріжки у духовці / Фото Unsplash
Дріжджове тісто для пиріжків в духовці
- Час: 2 години 10 хвилин
- Порцій: 6
– 480 грамів пшеничного борошна;
– 11 грамів сухих швидкодійних дріжджів;
– 1 чайна ложка цукру;
– половина чайної ложки солі;
– 300 мілілітрів молока;
– 50 грамів олії.
Приготування:
- Підігрійте молоко до 40 градусів, всипте цукор, сіль, 1 столову ложку борошна і дріжджі. Залиште опару підходити на 20 хвилин.
- Коли вона підійметься, додайте олію та решту просіяного борошна. Вимісіть тісто, накрийте харчовою плівкою і залиште на 1 годину.
- Розділіть тісто на кілька однакових кульок, розкачайте та помістіть всередину начинку.
- Знову залиште на 20 хвилин, після чого викладіть на деко, змастіть зверху яєчним жовтком і випікайте при 180 градусах 25 – 30 хвилин.