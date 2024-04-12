Рецепт зі старого записника: покроковий рецепт галицького пляцка "Снікерс"
12 квітня 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:Філіжанка кави
Коли весняний вітер приносить з собою обіцянку світлих свят і сімейних зібрань, наближається час, щоб подумати про солодке доповнення до великоднього столу. І що може бути кращим вибором, ніж торт "Снікерс"?
Великдень — це час для особливих рецептів, і цей торт, безумовно, один з тих, що допоможе вразити гостей. Він поєднує в собі м'якість бісквіту, багатство шоколаду та карамелі, а також хрусткість горіхів.
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Пляцок "Снікерс"
Час: 3 години
Порцій: 6
Чудовий вигляд та смак / Фото Філіжанка кавиІнгредієнти:
– 4 яйця;
– 100 грамів цукру;
– дрібка солі;
– 50 мілілітрів соняшникової олії;
– 80 грамів пшеничного борошна;
– 20 грамів какао;
– 1 чайна ложка розпушувача;
для карамелі:
– 100 грамів цукру;
– 50 грамів масла вершкового;
– 90 мілілітрів вершків 33%;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 80 грамів волоського горіха;
для вершкового крему:
– 360 грамів вершкового сиру;
– 110 мілілітрів вершків 33%;
– 40 грамів цукрової пудри;
– 1.5 грами ваніліну;
для просочення:
– 90 мілілітрів молока;
інгредієнти для глазурі:
– 160 грамів молочного шоколаду;
– 30 мілілітрів соняшникової олії;
– 60 грамів волоського горіха.
Приготування:
- Збийте яйця з дрібкою солі впродовж кількох хвилин.
- Не припиняючи збивання, додайте цукор і продовжуйте процес на високій швидкості міксера близько 8 – 9 хвилин. Цей процес має тривати доти поки маса не стане пухнастою.
- Далі акуратно влийте олію, перемішуючи на малих обертах.
- Після цього у два етапи просійте борошно з розпушувачем та какао, обережно вмішуючи їх віночком знизу догори. Не перемішуйте занадто довго, як тільки інгредієнти поєднаються, зупиніться.
- Викладіть на дно форми пергамент, стінки якого змастіть олією та присипте борошном.
- Вилийте тісто в форму і випікайте при температурі 180⁰C впродовж 20 – 25 хвилин.
- Готовність перевірте дерев'яною шпажкою, яка має бути сухою. Залиште охолоджуватися.
- Готуємо карамель. Підсушіть в мікрохвильовій печі волоські горіхи, 3 – 5 хвилин. Далі охолодіть та дрібно подрібніть ножем або блендером.
- Розсипте цукор у сковорідці та нагрівайте на слабкому вогні, поки він не почне танути, постійно помішуючи лопаткою для рівномірного танення. Коли цукор повністю розтане, додайте масло кімнатної температури.
- Карамель інтенсивно забурлить, її потрібно швидко помішувати, доки масло не розчиниться.
- Після цього влийте гарячі вершки (маса знову забурлить), швидко перемішуйте до однорідності.
- Введіть сіль, перемішайте і зніміть з вогню.
- Додайте горіхи і перемішайте.
- Приготування вершкового крему: збийте холодні вершки та вершковий сир з цукровою пудрою та ваніліном до легкої пишної маси.
- Складаємо торт. Розділіть бісквіт на три частини. На тарілку викладіть перший корж, промочіть молоком і розподіліть карамель. Зверху викладіть третину крему.
- Другий корж також просочіть молоком і викладіть залишок крему. Покрийте третім коржем, просочіть молоком і закрийте роз'ємним кільцем, злегка притиснувши. Накрийте плівкою та поставте в холодильник на ніч.
- Тепер шоколадна глазур. Розтопіть шоколад на паровій бані або в мікрохвильовій печі, періодично перемішуючи. Додайте олію, добре перемішайте, додайте подрібнені горіхи.
- Перед тим як покривати торт глазур’ю, навколо нього застеліть смуги пергаменту. Покрийте торт глазур’ю зверху та з боків, допомагаючи силіконовою лопаткою. Поставте в холодильник на 15 хвилин, потім приберіть папір і подавайте.