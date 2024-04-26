Смаколик до Великодня: швидкий вафельний торт без випічки
26 квітня 2024, 10:37Читать новость на русском
Джерело:На пенсії
Будь-яке святкове частування повинне закінчуватися солодким чаюванням. Але це не означає, що приготування смаколика має забирати багато часу та енергії.
Окрім того, що цей вафельний торт потішить гостей, він ще й поверне їх у дитинство. Цей смак неможливо забути, і Великдень – доречний шанс усім про нього нагадати.
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Рецепт вафельного торта
Час: 30 хвилин + ніч
Порцій: 8
Інгредієнти:
– 10 вафельних коржів;
– 100 грамів вершкового масла;
– дві банки вареного згущеного молока (по 370 грамів);
– дрібка солі;
– 100 грамів обсмажених волоських горіхів.
Приготування:
- Масло кімнатної температури збиваємо міксером. Додаємо згущене молоко і ще раз збиваємо, поки крем не стане повітряним.
- Ділимо крем на дві частини та додаємо до одного трішки солі.
- Перемащуємо вафлі, чергуючи крем.
- Потім ретельно змащуємо боки торта.
- Горіхи треба подрібнити. Після цього прикрашаємо ними боки торта.
- Відправляємо його на ніч у холодильник, щоб добре просочився.
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