Не кисле і запашне: яких помилок варто уникати під час приготування домашнього рожевого вина

Вино з рожевого винограду користується широкою популярністю серед поціновувачів. Однак його можна приготувати не лише у масштабних виробничих умовах, а й вдома.

Рецепт вина із рожевого винограду практично ідентичний зі звичайною технологією приготування цього напою в домашніх умовах. Вам потрібні лише відбірні ягоди та цукор.

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Як приготувати рожеве вино вдома – покроковий рецепт

Час : 4 години

: 4 години Порцій: 10

– 5 – 5,5 кілограмів рожевого винограду;– 2 – 2,5 кілограма цукру.



Здивуйте рідних домашнім рожевим вином / Фото Unsplash

Приготування:

Відділіть ягоди від грон. Гнилі та зіпсуті викиньте. Висипте відбірний рожевий виноград у велику миску. Перетворіть ягоди на кашку, використовуючи дерев'яний товкачик для картопляного пюре чи власні руки. Дуже важливо не пошкодити цілісність кісточок, інакше смак вина буде зіпсований. Закрийте миску марлею, складеною у 2 – 3 шари, та поставте в затемнене місце на 3 доби. Температура в приміщенні має бути кімнатною. Іноді перемішуйте виноградну суміш дерев'яним ціпком чи ложкою. Після цього займіться проціджуванням. Намагайтеся якнайретельніше вичавлювати мезгу для отримання більшої кількості соку. Всипте в сік весь цукровий пісок, перемішайте та вилийте у велику пляшку чи банку. На шийку надягніть гумову рукавичку, у якій попередньо тонкою голкою зробіть отвір у пальчику. Залиште у темному місці для бродіння. Процес може тривати від півтора до 2 місяців. Якщо у бутлі утворюється щільний шар осаду, а рукавичка здувається, це означає, що стадія бродіння завершена. Молоде вино якомога акуратніше перелийте в миску, щоб позбутися осаду. Після цього розлийте його у підготовлені пляшки та закоркуйте. До кінцевого дозрівання молоде вино ставиться у прохолодне приміщення без протягів. Ідеально підійде підвал чи льох.