Гості питатимуть, як ви це зробили: найсмачніший рецепт домашнього вина з синього винограду
8 листопада 2023, 10:35Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Осінь дарує щедрі врожаї винограду, з якого можна зробити чудове домашнє вино. Приготувавши його за цим рецептом, ви отримаєте напівсолодкий напій, який підійде для святкувань чи звичайних вечорів у родинному колі.
Збирайте виноград для вина в суху погоду, а не після дощу чи в туман. Ягоди повинні бути максимально сухими.
Приготуйте також Ніжність у кожному шматочку: готуємо вершкову запіканку з курячими стріпсами та овочами
Рецепт домашнього вина з синього винограду
Час: 1 година + 2 місяці на витримку
Порції: 20Інгредієнти:
– 10 літрів соку синього винограду;
– 2 кілограми цукру;
– 2 літри води.
Щоб приготувати домашнє вино, варто запастися терпінням / Фото Unsplash
Приготування:
- Відділіть ягоди винограду, зібрані в суху погоду, від грона, не мийте, гнилі викиньте. Розімніть відбірні виноградинки будь-яким зручним способом, до прикладу, руками чи товкачиком.
- Перекладіть масу в харчову тару і прикрийте кришкою. Важливо зробити це не герметично, аби був доступ повітря. Залиште в теплому місці та періодично перемішуйте – щодня по 2 рази.
- Через 3 – 4 дні відтисніть сік. Це можна зробити за допомогою преса або ручним способом.
- На 10 літрів соку додайте 2 літри води та 1 кілограм цукру. Помістіть все в скляну тару, заповнюючи її не більше ніж на 80 відсотків. Зверху вдягніть медичну рукавичку і гідрозасувку.
- Сусло поставте в тепле місце для активного бродіння. Температура має становити орієнтовно 20 – 28 градусів тепла. Через 10 днів додайте ще 1 кілограм цукру і дуже добре перемішайте.
- Після завершення бродіння, про що свідчитиме здута рукавичка, дістаньте осад за допомогою шланга. Вино перелийте в чисту тару, але вже максимально по вінця. Закрийте його капроновими кришками.
- Поставте в прохолодне місце, а через 3 тижні зніміть осад. Цю процедуру варто повторити ще через місяць. Після завершення цього періоду домашнє вино з синього винограду можна пити.
Смачного!Сподобався рецепт? Дізнайтесь, як приготувати ароматний глінтвейн для затишних осінніх вечорів.