Освіжає в одну мить: простий рецепт вишневого лимонаду з м'ятою

31 травня 2024, 23:59
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Джерело:

Сьогодні

Важко уявити літній період без смачного лимонаду. Тим паче, що поволі починається розпал таких смачних ягід та фруктів.

Вишневий лимонад доречний не лише в спекотну погоду, а й для застілля чи дружніх посиденьок. Готувати його вкрай просто, а смак змушує запам'ятовувати рецепт на пам'ять. 

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Рецепт лимонаду з вишнею 

Час: 10 хвилин + охолодження

Порцій: 3

Інгредієнти: 

– 200 грамів вишні;
– 1 лимон;
– 6 листочків м'яти;
– 6 столових ложок цукру;
– 1,5 літра води. 

Приготування: 

  1. Воду наливаємо у каструлю, додаємо цукор та м'яту. Доводимо до кипіння. 
  2. З вишні видаляємо кісточки. Половину ягід додаємо у закипілий сироп та варимо 3 хвилини. 
  3. Знімаємо з плити та охолоджуємо. 
  4. Лимон ошпарюємо окропом, миємо та розрізаємо на половинки, з однієї вичавлюємо сік у лимонад. 
  5. Ставимо лимонад у холодильник. 
  6. Перед подачею додати скибочку лимона. 

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська