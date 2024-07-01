Для святкового столу та зустрічі з друзями: простий рецепт вишневої наливки

1 липня 2024, 22:33
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Джерело:

smachno.ua

Вишнева наливка – це ароматний і смачний напій, який можна легко приготувати вдома. Соковиті вишні додають наливці насичений смак і красивий рубіновий колір.

Цей напій ідеально підходить для святкових застіль або затишних вечорів у колі друзів і родини. Проста у приготуванні вишнева наливка стане вашим улюбленим домашнім напоєм, який завжди приємно запропонувати гостям.

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Вишнева наливка

  • Час: 45 – 50 днів
  • Порцій: 3 – 4 літри
Інгредієнти:
– 3 кілограми вишень;
– 3 літри води;
– 1,5 – 3 кілограми цукру.

Приготування:

  1. Засипте ягоди в бутель або інший спеціальний посуд.
  2. Підготуйте з води та цукру сироп: розігрійте інгредієнти в каструлі так, щоб цукор повністю розійшовся.
  3. Отриманим сиропом залийте вишні в бутлі.
  4. Вінце бутля зав’яжіть шматком чистої марлі складеної в кілька шарів і залишіть бродити днів на 45 – 50 днів.
  5. Для того, щоб у наливки був більш ніжний смак, варіть сироп не з трьох кілограмів цукру, а з півтора. 

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська