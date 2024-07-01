Для святкового столу та зустрічі з друзями: простий рецепт вишневої наливки

Вишнева наливка – це ароматний і смачний напій, який можна легко приготувати вдома. Соковиті вишні додають наливці насичений смак і красивий рубіновий колір.

Цей напій ідеально підходить для святкових застіль або затишних вечорів у колі друзів і родини. Проста у приготуванні вишнева наливка стане вашим улюбленим домашнім напоєм, який завжди приємно запропонувати гостям.

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Вишнева наливка

Час: 45 – 50 днів

45 – 50 днів Порцій: 3 – 4 літри

– 3 кілограми вишень;– 3 літри води;– 1,5 – 3 кілограми цукру.

Приготування:

Засипте ягоди в бутель або інший спеціальний посуд. Підготуйте з води та цукру сироп: розігрійте інгредієнти в каструлі так, щоб цукор повністю розійшовся. Отриманим сиропом залийте вишні в бутлі. Вінце бутля зав’яжіть шматком чистої марлі складеної в кілька шарів і залишіть бродити днів на 45 – 50 днів. Для того, щоб у наливки був більш ніжний смак, варіть сироп не з трьох кілограмів цукру, а з півтора.

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