Він просто мусить бути у вашому холодильнику: готуємо заморожений йогурт з полуниці

12 червня 2024, 06:26
Читать новость на русском

Джерело:

ВВС Food

Поки триває сезон полуниці, потрібно насолодитися ягодами в усіх можливих проявах. Заморожений йогурт – це особливий смак, який ви полюбите назавжди.

Цей смаколик смакує як дорослим, так і дітям, він здатен перетворити на свято навіть звичайні будні. Готуйте одразу подвійну порцію – він точно швидко зникне з холодильника. 

Читайте також Добірка страв, які краще смакують холодними: за цими рецептами легко приготує кожен

Рецепт замороженого йогурту

Час: 4 години (із застиганням)

Порцій: 6

Інгредієнти: 

– 125 грамів цукрової пудри;
– 1/2 палички ванілі;
– цедра половини лимона;
– 500 грамів почищеної, помитої та крупно нарізаної полуниці;
– 500 грамів жирного грецького йогурту;
– 4 столові ложки крем-фрешу або вершків.

Приготування: 

  1. У каструлю кладемо цукор, ваніль, цедру та 200 мілілітрів води. Ставимо на маленький вогонь та доводимо до кипіння. 
  2. Потім готуємо на вогні 4 – 5 хвилин, до легкого загустіння. Залишаємо вистигати. 
  3. Полуницю збиваємо до однорідності у блендері або з допомогою кухонного комбайна. 
  4. Перекладаємо пюре до попередньої маси, додамо йогурт і крем-фреш. Збиваємо до однорідності. 
  5. Перекладаємо у контейнер та кладемо у морозилку приблизно на  2 години. 
  6. Виймаємо суміш, перемішуємо та знову ставимо у морозилку. Через годину повторюємо процедуру. 
  7. Перед подачею ставимо у холодильник на 20 хвилин, щоб йогурт трішки розм'якшився. 

Смачного!

Підійде до бургерів та м'яса: як зробити знаменитий соус Реліш.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська