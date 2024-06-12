Він просто мусить бути у вашому холодильнику: готуємо заморожений йогурт з полуниці
12 червня 2024, 06:26Читать новость на русском
Джерело:ВВС Food
Поки триває сезон полуниці, потрібно насолодитися ягодами в усіх можливих проявах. Заморожений йогурт – це особливий смак, який ви полюбите назавжди.
Цей смаколик смакує як дорослим, так і дітям, він здатен перетворити на свято навіть звичайні будні. Готуйте одразу подвійну порцію – він точно швидко зникне з холодильника.
Читайте також Добірка страв, які краще смакують холодними: за цими рецептами легко приготує кожен
Рецепт замороженого йогурту
Час: 4 години (із застиганням)
Порцій: 6
Інгредієнти:
– 125 грамів цукрової пудри;
– 1/2 палички ванілі;
– цедра половини лимона;
– 500 грамів почищеної, помитої та крупно нарізаної полуниці;
– 500 грамів жирного грецького йогурту;
– 4 столові ложки крем-фрешу або вершків.
Приготування:
- У каструлю кладемо цукор, ваніль, цедру та 200 мілілітрів води. Ставимо на маленький вогонь та доводимо до кипіння.
- Потім готуємо на вогні 4 – 5 хвилин, до легкого загустіння. Залишаємо вистигати.
- Полуницю збиваємо до однорідності у блендері або з допомогою кухонного комбайна.
- Перекладаємо пюре до попередньої маси, додамо йогурт і крем-фреш. Збиваємо до однорідності.
- Перекладаємо у контейнер та кладемо у морозилку приблизно на 2 години.
- Виймаємо суміш, перемішуємо та знову ставимо у морозилку. Через годину повторюємо процедуру.
- Перед подачею ставимо у холодильник на 20 хвилин, щоб йогурт трішки розм'якшився.
Смачного!Підійде до бургерів та м'яса: як зробити знаменитий соус Реліш.