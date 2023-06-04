Готуємо ідеальну юшку з червоної риби: розкрито секрети суші-ресторанів

Юшку можна варити із будь-якої риби. Та якщо обрати правильний головний інгредієнт, то можна отримати наваристу та особливо запашну страву.

Для того, щоб приготувати юшку з червоної риби, необхідно обрати свіжі продукти та чітко дотримуватися рецепту. Якщо знати кілька секретів, то ви будете куштувати надзвичайно смачну страву. Найкраще готувати цю страву з сьомги або лосося – тоді вона буде особливо насиченою.

Цікаво Сезон відпочинку на природі: як приготувати шашлик із курятини на будь-який смак

Юшка з сьомги

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Чудова страва для обіду / Фото kwestia smaku

– пів цибулини;– пів столової ложки вершкового масла;– 1 столова ложка оливкової олії;– 1 маленький кабачок;– 1,5 літра овочевого бульйону;– 1 картоплина;– 3 скибочки перцю чилі;– пів чайної ложки паприки, куркуми та сушеного орегано;– 150 грамів стручкової квасолі;– 200 грамів кукурудзи;– 400 грамів філе сьомги;– 80 мілілітрів вершків 30%;– сіль, перець до смаку;– кріп до смаку.

Приготування:

Обсмажте на сковороді нарізану кубиками цибулю на оливковій олії і вершковому маслі.

Додайте нарізані кубиками цукіні і смажте, час від часу помішуючи.

Влийте гарячий бульйон і доведіть до кипіння.

Тим часом додайте очищену і нарізану кубиками картоплю, перець чилі та спеції.

Додайте квасолю і за бажанням кукурудзу і ще відваріть. Приправте сіллю і перцем.

Варіть близько 10 хвилин, поки овочі не стануть м’якими.

З сьомги зніміть шкіру і наріжте кубиками. Додайте в суп і варіть на слабкому вогні приблизно 1 хвилину.

Зніміть з вогню, додайте вершки та столову ложку подрібненого кропу.

Як приготувати юшку, як в ресторані

Рибну юшку потрібно варити максимум кілька хвилин. Кожен вид риби має свої характерні властивості. Загалом можна вважати, що філе товщиною близько 2,5 сантиметри готується близько 7 хвилин, а шматочки — близько 2 хвилин. Покращити смак страви допоможуть свіжа зелень і трохи білого вина. Рибну юшку можна подавати з грінками, рисом, картоплею і додатковими овочами. Не забудьте правильно прикрасити страву. Дуже ефектно виглядає, якщо подати юшку в глибокій тарілці, прикрасивши гілочкою свіжого кропу або петрушки. Пам'ятайте, що естетичність подачі має велике значення для сприйняття її смаку.