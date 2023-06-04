Готуємо ідеальну юшку з червоної риби: розкрито секрети суші-ресторанів

4 червня 2023, 16:35
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Джерело:

kwestia smaku

Юшку можна варити із будь-якої риби. Та якщо обрати правильний головний інгредієнт, то можна отримати наваристу та особливо запашну страву.

Для того, щоб приготувати юшку з червоної риби, необхідно обрати свіжі продукти та чітко дотримуватися рецепту. Якщо знати кілька секретів, то ви будете куштувати надзвичайно смачну страву. Найкраще готувати цю страву з сьомги або лосося – тоді вона буде особливо насиченою.

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Юшка з сьомги

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Чудова страва для обіду / Фото kwestia smaku

Інгредієнти:
– пів цибулини;
– пів столової ложки вершкового масла;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 маленький кабачок;
– 1,5 літра овочевого бульйону;
– 1 картоплина;
– 3 скибочки перцю чилі;
– пів чайної ложки паприки, куркуми та сушеного орегано;
– 150 грамів стручкової квасолі;
– 200 грамів кукурудзи;
– 400 грамів філе сьомги;
– 80 мілілітрів вершків 30%;
– сіль, перець до смаку;
– кріп до смаку.

Приготування:

  • Обсмажте на сковороді нарізану кубиками цибулю на оливковій олії і вершковому маслі.
  • Додайте нарізані кубиками цукіні і смажте, час від часу помішуючи.
  • Влийте гарячий бульйон і доведіть до кипіння.
  • Тим часом додайте очищену і нарізану кубиками картоплю, перець чилі та спеції.
  • Додайте квасолю і за бажанням кукурудзу і ще відваріть. Приправте сіллю і перцем.
  • Варіть близько 10 хвилин, поки овочі не стануть м’якими.
  • З сьомги зніміть шкіру і наріжте кубиками. Додайте в суп і варіть на слабкому вогні приблизно 1 хвилину.
  • Зніміть з вогню, додайте вершки та столову ложку подрібненого кропу.

Як приготувати юшку, як в ресторані

  1. Рибну юшку потрібно варити максимум кілька хвилин.
  2. Кожен вид риби має свої характерні властивості. Загалом можна вважати, що філе товщиною близько 2,5 сантиметри готується близько 7 хвилин, а шматочки — близько 2 хвилин.
  3. Покращити смак страви допоможуть свіжа зелень і трохи білого вина.
  4. Рибну юшку можна подавати з грінками, рисом, картоплею і додатковими овочами.
  5. Не забудьте правильно прикрасити страву. Дуже ефектно виглядає, якщо подати юшку в глибокій тарілці, прикрасивши гілочкою свіжого кропу або петрушки. Пам'ятайте, що естетичність подачі має велике значення для сприйняття її смаку.
Для ситного обіду доповніть юшку апетитною запіканкою з броколі.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська