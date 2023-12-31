Улюблена страва Зеленського: як приготувати стейк у тандирі на Новий рік
31 грудня 2023, 20:26Читать новость на русском
Президент Володимир Зеленський, як більшість чоловіків, любить смажене м'ясо. Особливо він віддає перевагу стейкам, приготованим у тандирі.
Тандир – це східна керамічна піч у формі великого глечика. Її виготовляють лише з екологічно чистої глини, повідомляє 24 Канал.
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Про свою любов до стейків у тандирі глава держави розповідав ще раніше.
Я взагалі люблю готувати м'ясо на грилі, хоча дуже рідко це роблю. Обожнюю смак повністю просмаженого, не сухого товстого шматка м'яса,
– зазначав Зеленський.
Новий рік – чудова нагода приготувати улюблену страву президента. А з рецептом ми допоможемо.
Рецепт м'яса у тандирі
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 2
– 800 грамів яловичини;
– сіль до смаку;
– копчена паприка;
– чорний перець до смаку.
Приготування:
- Яловичину наріжте на порційні шматки завтовшки 2 – 2,5 сантиметри.
- Висушіть м'ясо серветкою, після чого натріть спеціями.
- Тандир розігрійте до 80 градусів та помістіть туди стейки.
- Коли мине 8 – 10 хвилин, переверніть їх та готуйте ще 10 хвилин.
- Дістаньте м'ясо з тандира та дайте йому "відпочити" під кришкою мінімум 15 хвилин.
- Подавайте гарячим з улюбленими овочами та соусом.