Улюблена страва Зеленського: як приготувати стейк у тандирі на Новий рік

Президент Володимир Зеленський, як більшість чоловіків, любить смажене м'ясо. Особливо він віддає перевагу стейкам, приготованим у тандирі.

Тандир – це східна керамічна піч у формі великого глечика. Її виготовляють лише з екологічно чистої глини, повідомляє 24 Канал.

Варто спробувати Ап – і готово: готуємо прості новорічні страви із курочкою

Про свою любов до стейків у тандирі глава держави розповідав ще раніше.

Я взагалі люблю готувати м'ясо на грилі, хоча дуже рідко це роблю. Обожнюю смак повністю просмаженого, не сухого товстого шматка м'яса,

– зазначав Зеленський.

Новий рік – чудова нагода приготувати улюблену страву президента. А з рецептом ми допоможемо.

Рецепт м'яса у тандирі

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 2

– 800 грамів яловичини;– сіль до смаку;– копчена паприка;– чорний перець до смаку.

Приготування:

Яловичину наріжте на порційні шматки завтовшки 2 – 2,5 сантиметри. Висушіть м'ясо серветкою, після чого натріть спеціями. Тандир розігрійте до 80 градусів та помістіть туди стейки. Коли мине 8 – 10 хвилин, переверніть їх та готуйте ще 10 хвилин. Дістаньте м'ясо з тандира та дайте йому "відпочити" під кришкою мінімум 15 хвилин. Подавайте гарячим з улюбленими овочами та соусом.