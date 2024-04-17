Повірте, це можливо: неймовірний рецепт домашньої корейки – на приготування піде лише 10 хвилин

Корейка – відмінна ідея для домашнього м’яса для великоднього столу. Соковита свиняча корейка, приготована без добавок може стати королем повсякденного і святкового столу.

Свиняча корейка має насичений смак, який можна додатково посилити спеціями та маринадами. Її легко приготувати навіть для кулінарів-початківців.

Цікаво Користь у кожному шматочку: 5 ідей казкових сніданків із морепродуктами

Свиняча корейка на Великдень

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 6

Дуже ніжний смак / Фото pexels

– 1 кілограм свинячої корейки;– 2 літри води;– 4 столові ложки солі (можна зменшити, якщо вважаєте, що це забагато);– 2 лаврових листки;– 6 зерен запашного перцю;– 6 зубчиків часнику (пропустити через прес);– 1,5 столової ложки майонезу;– 1,5 столової ложки французької гірчиці;– 2 столові ложки майорану;– 1 чайна ложка горошин перцю;– 1 чайна ложка трав'яного перцю.

Приготування:

Очищаємо м'ясо від перетинок і жиру. Змішайте всі інгредієнти для маринаду в каструлі – бажано вінчиком, щоб змішати майонез і гірчицю з водою. Помістіть м'ясо в холодний розсіл і доведіть до кипіння. Коли рідина закипить, варіть 5 хвилин і зніміть з вогню. Залиште свинячу корейку в розсолі до повного охолодження – краще на ніч. На наступний день розсіл з м'ясом знову доведіть до кипіння і варіть 5 хвилин. Залиште м’ясо в маринаді до повного охолодження, дістаньте і готово!