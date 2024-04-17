Повірте, це можливо: неймовірний рецепт домашньої корейки – на приготування піде лише 10 хвилин

17 квітня 2024, 06:05
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Джерело:

Beszamel

Корейка – відмінна ідея для домашнього м’яса для великоднього столу. Соковита свиняча корейка, приготована без добавок може стати королем повсякденного і святкового столу.

Свиняча корейка має насичений смак, який можна додатково посилити спеціями та маринадами. Її легко приготувати навіть для кулінарів-початківців. 

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Свиняча корейка на Великдень

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 6

Дуже ніжний смак / Фото pexels

Інгредієнти:
– 1 кілограм свинячої корейки;
– 2 літри води;
– 4 столові ложки солі (можна зменшити, якщо вважаєте, що це забагато);
– 2 лаврових листки;
– 6 зерен запашного перцю;
– 6 зубчиків часнику (пропустити через прес);
– 1,5 столової ложки майонезу;
– 1,5 столової ложки французької гірчиці;
– 2 столові ложки майорану;
– 1 чайна ложка горошин перцю;
– 1 чайна ложка трав'яного перцю.

Приготування:

  1. Очищаємо м'ясо від перетинок і жиру.
  2. Змішайте всі інгредієнти для маринаду в каструлі – бажано вінчиком, щоб змішати майонез і гірчицю з водою.
  3. Помістіть м'ясо в холодний розсіл і доведіть до кипіння.
  4. Коли рідина закипить, варіть 5 хвилин і зніміть з вогню.
  5. Залиште свинячу корейку в розсолі до повного охолодження – краще на ніч.
  6. На наступний день розсіл з м'ясом знову доведіть до кипіння і варіть 5 хвилин.
  7. Залиште м’ясо в маринаді до повного охолодження, дістаньте і готово!
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська