Повірте, це можливо: неймовірний рецепт домашньої корейки – на приготування піде лише 10 хвилин
17 квітня 2024, 06:05Читать новость на русском
Джерело:Beszamel
Корейка – відмінна ідея для домашнього м’яса для великоднього столу. Соковита свиняча корейка, приготована без добавок може стати королем повсякденного і святкового столу.
Свиняча корейка має насичений смак, який можна додатково посилити спеціями та маринадами. Її легко приготувати навіть для кулінарів-початківців.
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Свиняча корейка на Великдень
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 6
– 1 кілограм свинячої корейки;
– 2 літри води;
– 4 столові ложки солі (можна зменшити, якщо вважаєте, що це забагато);
– 2 лаврових листки;
– 6 зерен запашного перцю;
– 6 зубчиків часнику (пропустити через прес);
– 1,5 столової ложки майонезу;
– 1,5 столової ложки французької гірчиці;
– 2 столові ложки майорану;
– 1 чайна ложка горошин перцю;
– 1 чайна ложка трав'яного перцю.
Приготування:
- Очищаємо м'ясо від перетинок і жиру.
- Змішайте всі інгредієнти для маринаду в каструлі – бажано вінчиком, щоб змішати майонез і гірчицю з водою.
- Помістіть м'ясо в холодний розсіл і доведіть до кипіння.
- Коли рідина закипить, варіть 5 хвилин і зніміть з вогню.
- Залиште свинячу корейку в розсолі до повного охолодження – краще на ніч.
- На наступний день розсіл з м'ясом знову доведіть до кипіння і варіть 5 хвилин.
- Залиште м’ясо в маринаді до повного охолодження, дістаньте і готово!