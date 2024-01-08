Біле чи червоне: з якого вина вийде найсмачніший глінтвейн
Джерело:Аkademia smaku
Глінтвейн – це традиційний напій, який виник у країнах Європи. Він набуває особливої популярності у холодні місяці року, адже здатен зігріти навіть тоді, коли за вікном гуляє хурделиця.
Глінтвейн готується на основі червоного вина, до якого додають різноманітні спеції та інгредієнти. Основні складові глінтвейну – кориця, гвоздика, кардамон, апельсинова або лимонна цедра, мед чи цукор, ну і, звичайно, вино.
Цікаво Розпушувач та сода – не одне й те саме: що краще використовувати для випічки
Яке вино обрати для глінтвейну
Найкращі вина для глінтвейну – насичені фруктові варіанти середньої міцності з невеликою витримкою. Підійде сухе чи напівсухе, наприклад Каберне, Совіньйон, Гренаш, Зінфандель або Сіра. Вони гарантуватимуть, що глінтвейн не буде надто солодким.
Рецепт глінтвейну
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– 4 склянки вина (червоного, напівсухого);
– сік з половини апельсина;
– щіпка імбиру, кардамону і кориці;
– 3 сушені гвоздики.
Приготування:
- Налийте вино в каструлю і нагрійте його на повільному вогні.
- Апельсин розріжте навпіл і вичавіть сік в окрему ємність.
- Процідіть сік через фільтр або дрібне сито.
- Додайте у вино щіпку кожної спеції, гвоздику та апельсиновий сік.
- Нагрійте все, щоб не закипіло.
- Потім зніміть каструлю з вогню і розлийте глінтвейн по келихах.