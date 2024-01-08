Біле чи червоне: з якого вина вийде найсмачніший глінтвейн

Глінтвейн – це традиційний напій, який виник у країнах Європи. Він набуває особливої популярності у холодні місяці року, адже здатен зігріти навіть тоді, коли за вікном гуляє хурделиця.

Глінтвейн готується на основі червоного вина, до якого додають різноманітні спеції та інгредієнти. Основні складові глінтвейну – кориця, гвоздика, кардамон, апельсинова або лимонна цедра, мед чи цукор, ну і, звичайно, вино.

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Яке вино обрати для глінтвейну

Найкращі вина для глінтвейну – насичені фруктові варіанти середньої міцності з невеликою витримкою. Підійде сухе чи напівсухе, наприклад Каберне, Совіньйон, Гренаш, Зінфандель або Сіра. Вони гарантуватимуть, що глінтвейн не буде надто солодким.

Рецепт глінтвейну

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Дуже смачний напій / Фото unsplash

– 4 склянки вина (червоного, напівсухого);– сік з половини апельсина;– щіпка імбиру, кардамону і кориці;– 3 сушені гвоздики.

Приготування:

Налийте вино в каструлю і нагрійте його на повільному вогні. Апельсин розріжте навпіл і вичавіть сік в окрему ємність. Процідіть сік через фільтр або дрібне сито. Додайте у вино щіпку кожної спеції, гвоздику та апельсиновий сік. Нагрійте все, щоб не закипіло. Потім зніміть каструлю з вогню і розлийте глінтвейн по келихах.

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