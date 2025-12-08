Закортіло солоденького, а довго чаклувати над десертом немає жодного бажання? Тоді торт "Поліно" точно стане у пригоді. Це той випадок, коли в рецепт закохуються навіть досвідчені господині, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Ням-ням за 5 хвилин".

До речі Без яєць та масла: неперевершений шоколадний торт, який можна навіть у піст

Як швидко приготувати торт "Поліно"?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 500 грамів листкового тіста;

– 350 грамів вершкового масла;

– 250 грамів згущеного молока;

– 1 – 2 столової ложки коньяку.

Торт без зусиль – це можливо / Фото "Сенсація"

Приготування:

Наріжте тісто на смужки завширшки приблизно 1 – 2 сантиметра. Розкладіть їх на деко, залишивши проміжки між заготовками. Поставте в духовку та запікайте за температури 200 – 220 градусів, доки смужки добре не підрум’яняться. Дайте готовим паличкам повністю охолонути. 3 – 4 пропечені смужки відкладіть окремо — вони знадобляться для оздоблення. Візьміть м’яке вершкове масло та збийте його міксером. Влийте згущене молоко й збийте крем ще раз. Додайте коньяк та повторіть збивання, щоб маса стала ніжною й повітряною. Постеліть на стіл декілька смуг харчової плівки з "нахльостом". Викладайте торт шарами: спочатку палички тіста, потім крем, і так далі. Залишками крему покрийте торт зверху й з боків. Загорніть у плівку та щільно підкрутіть краї, щоб надати виробу форму поліна. Перекладіть торт у холодильник щонайменше на ніч. Відкладені смужки роздушіть у дрібну крихту. Зніміть плівку з готового торта та обсипте його крихтою. Перекладіть на блюдо та знову поставте в холодильник до моменту подачі.

Що треба зробити, щоб торт був ідеальним?

Скручуйте торт дуже сильно, не бійтеся перестаратися. Якщо "Поліно" скручене не щільно, то буде розпадатися при нарізанні, підказує портал Beszamel.

Також намагайтеся нарізати смужки максимально тонко, так торт швидше і краще просочиться. А що стосується коньяку, то його в десерті не так багато, але він надасть йому особливого горіхового аромату.

Що ще приготувати рідним?