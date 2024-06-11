Добірка страв, які краще смакують холодними: за цими рецептами легко приготує кожен
11 червня 2024, 23:55Читать новость на русском
У спекотні літні дні немає нічого кращого за прохолодні страви, які здатні освіжити та зарядити енергією. Легкі та корисні холодні супи стають справжнім порятунком від спеки.
Такі супи подарують відчуття прохолоди та задоволення. Серед найпопулярніших холодних супів – окрошка, гаспачо та меддьлевеш, інформує Смачно 24. Кожна страва має свої особливості та неповторний смак.
До теми Коли відключення застало зненацька: добірка страв, які можна приготувати без світла
Окрошка
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– 500 мілілітрів кефіру;
– 500 мілілітрів газованої води;
– 200 грамів вареної ковбаси;
– 3 варені картоплини;
– 3 свіжі огірки;
– 4 варені яйця;
– пучок зеленої цибулі;
– пучок кропу;
– сіль і перець до смаку.
Приготування:
- Наріжте ковбасу, картоплю, огірки та яйця дрібними кубиками.
- Подрібніть зелену цибулю та кріп.
- У великій мисці змішайте всі інгредієнти.
- Залийте кефіром і газованою водою.
- Додайте сіль і перець до смаку, ретельно перемішайте.
- Подавайте охолодженим.
Гаспачо
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
– 1 кілограм помідорів;
– 1 червоний перець;
– 1 огірок;
– 1 червона цибулина;
– 2 зубчики часнику;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 2 столові ложки винного оцту;
– 200 мілілітрів томатного соку;
– сіль і перець до смаку.
Приготування:
- Помідори, перець, огірок, цибулю та часник наріжте великими шматками.
- Покладіть всі овочі в блендер і подрібніть до однорідної маси.
- Додайте оливкову олію, винний оцет і томатний сік, знову добре перемішайте.
- Приправте сіллю та перцем до смаку.
- Охолодіть у холодильнику перед подачею.
Меддьлевеш
Меддьлевеш– традиційний угорський суп, який готується з вишень та має кисло-солодкий смак, ідеальний для літньої спеки.
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– 500 грамів свіжих або заморожених вишень;
– 1 літр води;
– 200 грамів цукру;
– 1 лимон;
– 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю;
– 200 мілілітрів сметани.
Приготування:
- Вишні помийте та видаліть кісточки.
- У великій каструлі доведіть воду до кипіння, додайте вишні та цукор.
- Зніміть цедру з лимона та додайте до супу, варіть 10 хвилин.
- Розчиніть кукурудзяний крохмаль у невеликій кількості холодної води та поступово додайте до супу, постійно помішуючи.
- Зніміть суп з вогню та охолодіть.
- Перед подачею додайте сметану та добре перемішайте.