Гості облизуватимуть пальці: канапки з авокадо – весь секрет в особливому соусі
7 грудня 2023, 19:38Читать новость на русском
Джерело:Kwestia smaku
Зима – це час святкувань, радості та особливих смаколиків. І якщо ви шукаєте ідеальний спосіб розпочати святковий день канапки з авокадо – ви не пошкодуєте про свій вибір.
Така закуска не лише вражає своєю естетикою та ароматом, вона ще й проста у приготуванні. Маленькі багетні тости, намазані пастою з авокадо та лососем здатні створити неймовірно затишну атмосферу.
Цікаво Ідеальна родинна вечеря на Миколая: готуємо особливий кіш з куркою та сиром
Рецепт канапок з авокадо
Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
– половина довгого багета;
– 100 грамів лосося (копченого або слабосоленого на ваш смак);
– 1 авокадо;
– 1 зубчик часнику;
– 2 чайні ложки лимонного соку;
– 1 чайна ложка оливкової олії;
– кріп до смаку;
– 2 столові ложки майонезу;
– 1 столова ложка густих вершків;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Наріжте багет по діагоналі тонкими скибочками і трішки запечіть в тостері, духовці або на сковороді.
- Часник очистіть і розріжте навпіл. Натріть половинкою часнику грінки. Решту видавіть через прес.
- Розріжте авокадо уздовж, видаліть кісточку, потім ложкою вийміть м'якоть.
- Наріжте кубиками, додайте до нього половину вичавленого часнику, лимонний сік, оливкову олію, приправте сіллю і перцем.
- Перемішайте і частково розімніть м'якоть виделкою.
- Намажте тости пастою з авокадо.
- Додайте шматочки лосося, збризніть лимонним соком і приправте свіжомеленим перцем.
- Для соусу: майонез змішайте з вершками, чайною ложкою лимонного соку, часником, що залишився, сіллю, перцем та кропом до смаку.
- Все ретельно перемішайте.
- Полийте грінки соусом і прикрасіть кропом.