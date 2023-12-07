Гості облизуватимуть пальці: канапки з авокадо – весь секрет в особливому соусі

Зима – це час святкувань, радості та особливих смаколиків. І якщо ви шукаєте ідеальний спосіб розпочати святковий день канапки з авокадо – ви не пошкодуєте про свій вибір.

Така закуска не лише вражає своєю естетикою та ароматом, вона ще й проста у приготуванні. Маленькі багетні тости, намазані пастою з авокадо та лососем здатні створити неймовірно затишну атмосферу.

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Рецепт канапок з авокадо

Час: 20 хвилин

Порцій: 2

– половина довгого багета;– 100 грамів лосося (копченого або слабосоленого на ваш смак);– 1 авокадо;– 1 зубчик часнику;– 2 чайні ложки лимонного соку;– 1 чайна ложка оливкової олії;– кріп до смаку;– 2 столові ложки майонезу;– 1 столова ложка густих вершків;– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Наріжте багет по діагоналі тонкими скибочками і трішки запечіть в тостері, духовці або на сковороді. Часник очистіть і розріжте навпіл. Натріть половинкою часнику грінки. Решту видавіть через прес. Розріжте авокадо уздовж, видаліть кісточку, потім ложкою вийміть м'якоть. Наріжте кубиками, додайте до нього половину вичавленого часнику, лимонний сік, оливкову олію, приправте сіллю і перцем. Перемішайте і частково розімніть м'якоть виделкою. Намажте тости пастою з авокадо. Додайте шматочки лосося, збризніть лимонним соком і приправте свіжомеленим перцем. Для соусу: майонез змішайте з вершками, чайною ложкою лимонного соку, часником, що залишився, сіллю, перцем та кропом до смаку. Все ретельно перемішайте. Полийте грінки соусом і прикрасіть кропом.

Чудова закуска: особливий та смачнийна Новий рік.