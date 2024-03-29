Що приготувати на католицький Великдень 2024: рецепти традиційних страв

Великдень – особливе та затишне сімейне свято, католики його святкують 31 березня. Є кілька традиційних страв, які ви точно захочете приготувати.

Великодній обід є важливим ритуалом, де родина збирається разом, щоб насолодитися традиційними стравами. Їх готують напередодні, а у неділю дбайливо накривають стіл.

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Як святкують Великдень у Польщі

У Польщі Великдень є одним з найважливіших та найсвітліших християнських свят. Святкування починається ще у Великий Четвер. Впродовж великодніх свят у Польщі рідні та друзі збираються за святковим столом. На стіл обов'язково ставлять – салат з яєць, фаршировані яйця, запечене м'ясо, біла ковбаса, журек. На десерт готують паску, сирну пасху (зі сиру, масла, яєць, цукру, родзинок і мигдалю), маковий штрудель, або ж маківник, сирник.

Яєчний салат

Час: 30 хвилин

Порцій: 6

– 4 столові ложки тертого хрону;– 200 грамів жовтого сиру;– 6 зварених круто яєць;– 2 яблука;– 1 банка кукурудзи;– 3 столові ложки майонезу;– сіль і перець до смаку;– свіжий кріп, ріпчаста цибуля.

Приготування:

Яйця і яблука наріжте кубиками. Жовтий сир натріть на крупній тертці. Кукурудзу злийте з розсолу. З’єднайте інгредієнти. Змішайте тертий хрін і майонез, посоліть і поперчіть, потім додайте в салат. Салат з хроном перемішайте і поставте в холодильник на кілька годин. Перед подачею посипте подрібненим кропом або зеленою цибулею.

Біла ковбаса

Час: 2 години

Порцій: 4

– 1 кілограм свинячої шинки;– 500 грамів бекону;– 18 грамів солі на 1 кілограм м'яса;– 10 грамів черемші на 1 кілограм м'яса;– 3 грами меленого чорного перцю на 1 кілограм м'яса;– 4 зубчики часнику;– свинячі кишки.

Приготування:

Шинку наріжте невеликими кубиками, а бекон подрібніть через м'ясорубку. Викладіть м'ясо в миску і ретельно перемішайте. Додайте спеції, змішані з 125 мілілітрів холодної води, і знову вимішуйте приблизно 15 – 20 хвилин. Накрийте миску з начинкою фольгою і поставте в холодильник на 24 години. Після закінчення цього часу начинку набийте в кишки. Залиште відпочивати 2 години. Потім поставте ковбасу в духовку і запікайте 2 години при 80 градусах Цельсія. Збільште температуру до 100 градусів і випікайте ще 30 хвилин.

Швидка паска

Час: 2 години

Порцій: 4

– 200 грамів вершкового масла;– 4 яйця;– 180 грамів цукру;– 20 грамів ванільного цукру;– 260 грамів борошна;– 1 чайна ложка розпушувача;– сік 1 великого лимона;– цедра 2 лимонів;– 3/4 склянки цукрової пудри;– 4 – 5 столових ложок лимонного соку.

Приготування:

Вершкове масло помістіть в каструлю і розтопіть на повільному вогні. У яєць відокремте жовтки. До жовтків додайте цукор і ванільний цукор. Жовтки збийте з цукром до пишної піни. В окремій мисці збийте яєчні білки з дрібкою солі до міцної піни. Завдяки цьому швидка паска буде пишною та ніжною. Два лимони обшпарте окропом і остудіть. Натріть цедру з обох лимонів на дрібні отвори. Вичавіть сік одного лимона (або 1,5 лимона, якщо вони маленькі) і додайте в яєчну суміш. У яєчну суміш всипте борошно, влийте охолоджене вершкове масло, додайте розпушувач і цедру лимона та акуратно перемішайте ложкою або віночком. Додайте збиті білки та акуратно перемішайте до отримання однорідної консистенції. Застеліть форму для випікання папером для випікання. Вилийте тісто у форму і випікайте 45 – 50 хвилин при 175 градусах за програмою "верх-низ". Перевірте паличкою, чи пропеклася паска. Приготуйте лимонну глазур, з’єднавши всі інгредієнти, і прикрасьте остиглу паску.