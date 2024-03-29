Що приготувати на католицький Великдень 2024: рецепти традиційних страв

29 березня 2024, 23:55
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Джерело:

Pysznosci

Великдень – особливе та затишне сімейне свято, католики його святкують 31 березня. Є кілька традиційних страв, які ви точно захочете приготувати.

Великодній обід є важливим ритуалом, де родина збирається разом, щоб насолодитися традиційними стравами. Їх готують напередодні, а у неділю дбайливо накривають стіл.

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Як святкують Великдень у Польщі

У Польщі Великдень є одним з найважливіших та найсвітліших християнських свят. Святкування починається ще у Великий Четвер. Впродовж великодніх свят у Польщі рідні та друзі збираються за святковим столом. На стіл обов'язково ставлять – салат з яєць, фаршировані яйця, запечене м'ясо, біла ковбаса, журек. На десерт готують паску, сирну пасху (зі сиру, масла, яєць, цукру, родзинок і мигдалю), маковий штрудель, або ж маківник, сирник.

Яєчний салат

Час: 30 хвилин

Порцій: 6

Інгредієнти:
– 4 столові ложки тертого хрону;
– 200 грамів жовтого сиру;
– 6 зварених круто яєць;
– 2 яблука;
– 1 банка кукурудзи;
– 3 столові ложки майонезу;
– сіль і перець до смаку;
– свіжий кріп, ріпчаста цибуля.

Приготування:

  1. Яйця і яблука наріжте кубиками.
  2. Жовтий сир натріть на крупній тертці. Кукурудзу злийте з розсолу.
  3. З’єднайте інгредієнти.
  4. Змішайте тертий хрін і майонез, посоліть і поперчіть, потім додайте в салат.
  5. Салат з хроном перемішайте і поставте в холодильник на кілька годин.
  6. Перед подачею посипте подрібненим кропом або зеленою цибулею.

Біла ковбаса

Час: 2 години

Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 кілограм свинячої шинки;
– 500 грамів бекону;
– 18 грамів солі на 1 кілограм м'яса;
– 10 грамів черемші на 1 кілограм м'яса;
– 3 грами меленого чорного перцю на 1 кілограм м'яса;
– 4 зубчики часнику;
– свинячі кишки.

Приготування:

  1. Шинку наріжте невеликими кубиками, а бекон подрібніть через м'ясорубку.
  2. Викладіть м'ясо в миску і ретельно перемішайте.
  3. Додайте спеції, змішані з 125 мілілітрів холодної води, і знову вимішуйте приблизно 15 – 20 хвилин.
  4. Накрийте миску з начинкою фольгою і поставте в холодильник на 24 години.
  5. Після закінчення цього часу начинку набийте в кишки.
  6. Залиште відпочивати 2 години.
  7. Потім поставте ковбасу в духовку і запікайте 2 години при 80 градусах Цельсія.
  8. Збільште температуру до 100 градусів і випікайте ще 30 хвилин.

Швидка паска

Час: 2 години

Порцій: 4

Інгредієнти:
– 200 грамів вершкового масла;
– 4 яйця;
– 180 грамів цукру;
– 20 грамів ванільного цукру;
– 260 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– сік 1 великого лимона;
– цедра 2 лимонів;
глазур:
– 3/4 склянки цукрової пудри;
– 4 – 5 столових ложок лимонного соку.

Приготування:

  1. Вершкове масло помістіть в каструлю і розтопіть на повільному вогні.
  2. У яєць відокремте жовтки.
  3. До жовтків додайте цукор і ванільний цукор.
  4. Жовтки збийте з цукром до пишної піни.
  5. В окремій мисці збийте яєчні білки з дрібкою солі до міцної піни. Завдяки цьому швидка паска буде пишною та ніжною.
  6. Два лимони обшпарте окропом і остудіть.
  7. Натріть цедру з обох лимонів на дрібні отвори.
  8. Вичавіть сік одного лимона (або 1,5 лимона, якщо вони маленькі) і додайте в яєчну суміш.
  9. У яєчну суміш всипте борошно, влийте охолоджене вершкове масло, додайте розпушувач і цедру лимона та акуратно перемішайте ложкою або віночком.
  10. Додайте збиті білки та акуратно перемішайте до отримання однорідної консистенції.
  11. Застеліть форму для випікання папером для випікання.
  12. Вилийте тісто у форму і випікайте 45 – 50 хвилин при 175 градусах за програмою "верх-низ".
  13. Перевірте паличкою, чи пропеклася паска.
  14. Приготуйте лимонну глазур, з’єднавши всі інгредієнти, і прикрасьте остиглу паску.
Це така смакота: як приготувати особливий торт на Великдень.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська