На все піде не більше 15 хвилин: які страви приготувати з кабачків
18 липня 2024, 23:55Читать новость на русском
Кабачок – один з найпопулярніших літніх овочів. Все через його універсальний смак та доступність.
Якщо ви вже смажили, тушкували та запікали кабачки, вам слід знайти особливі способи їх приготування, повідомляє Смачно 24. А ви знали, що з цих овочів можна навіть спекти омлет?
До теми Що приготувати на зиму: рецепт кабачків сацебелі
Локшина з цукіні під соусом з авокадо
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Неймовірний обід / Фото jemyzdrowoІнгредієнти:
– 2 маленьких кабачки;
– 2 середні авокадо;
– 100 грамів мигдальних пластівців;
– сік половини лимона;
– 1 чайна ложка сушена базиліка (або 1 жменя свіжого базиліку);
– 3 столові ложки оливкової олії;
– сіль.
Приготування:
- Кабачок (тільки тверду м’якоть без насіння) наріжте за допомогою овочечистки тонкими скибочками.
- Відкладіть.
- Почистіть авокадо від шкірки та видаліть насіння.
- Помістіть авокадо, мигдаль, лимонний сік, сіль, базилік і 2 столові ложки оливкової олії в блендер і збийте до однорідності.
- Локшину з кабачків можна трохи обсмажити на сковороді. Розігрійте 1 столову ложку оливкової олії та обсмажте їх на середньому вогні (приблизно 3 – 4 хвилини).
- Однак це не обов'язково, макарони будуть не менш смачними в сирому вигляді.
- Змішайте з соусом з авокадо та подавайте.
Яєчний омлет з цукіні та сиром фета
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
– 2 яйця;
– 1 кабачок;
– 10 грамів масла;
– 60 грамів сиру Фета;
– 1 помідор.
Приготування:
- Цукіні помийте та натріть (бажано на дрібній тертці).
- Збийте яйця в миску зі спеціями.
- Додайте кабачок до яєць і перемішайте суміш.
- У сковороду покладіть масло і розігрійте його.
- У розігріте вершкове масло вилийте яєчну суміш, а зверху викладіть кружечки помідорів.
- Сир фета покришіть і викладіть зверху.
- Накрийте сковороду кришкою і смажте до застигання яєць.
Крем-суп з кабачків
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Неймовірний суп / Фото fajne gotowanie
– 1 середня цибулина;
– 5 середніх картоплин;
– 2 великих кабачки;
– 30 мілілітрів оливкової олії;
– 3 склянки овочевого бульйону;
– 50 грамів вершкового сиру;
– 80 грамів вершків 30%;
– 200 грамів житнього цільнозернового хліба.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Цибулю почистіть і наріжте кубиками.
- Картоплю та кабачки почистіть.
- Наріжте ці овочі великими кубиками.
- Обсмажте цибулю, картоплю та кабачок в розігрітій оливковій олії (приблизно 3 хвилини), потім залийте овочі овочевим бульйоном і варіть під кришкою приблизно 20 хвилин (до розм’якшення овочів).
- Змішайте вершковий сир з часником, невеликою кількістю лимонного соку і сіллю.
- Нарізаний кубиками хліб викладіть на деко і запікайте в духовці до золотистої скоринки (приблизно 10 – 15 хвилин).
- Збийте суп блендером до кремоподібного стану, додайте вершки, приправте до смаку і ретельно перемішайте.
Готовий суп прикрасьте вершковим сиром, спеціями та грінками.Також дуже смачно: як приготувати мариновані кабачки.