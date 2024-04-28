Салати на Великдень: добірка рецептів, від яких ви будете у захваті

28 квітня 2024, 22:05
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Що може бути кращим доповненням для святкового великоднього столу, ніж апетитні салати? Є кілька дуже смачних варіантів, які ви точно захочете приготувати.

Від легких та освіжаючих до поживних та ситних – кожен рецепт підібраний так, щоб додати весняного настрою та відчуття свята. Смачно 24 дібрав салати, які прийдуть до смаку кожному.

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Салат з моцарелою та яйцем

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів салату Айсберг;
– 6 яєць;
– 250 грамів моцарелли;
– 70 грамів кукурудзи консервованої;
– 100 грамів червоного перцю;
– 70 грамів легкого майонезу;
– 100 грамів йогурту натурального 2%.

Приготування:

  1. Зваріть яйця на круто.
  2. Вимийте овочі. З кукурудзи злийте маринад.
  3. Салат порвіть на дрібні шматочки.
  4. Наріжте перець невеликими кубиками.
  5. Сир наріжте кубиками.
  6. Відварені і очищені яйця наріжте кубиками.
  7. Всі інгредієнти з’єднайте разом з майонезом, йогуртом і спеціями.

Салат з булгуром і в'яленими помідорами

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 125 грамів булгуру (пів склянки);
– 40 грамів петрушки (1 пучок);
– 50 грамів серу Фета;
– 50 грамів червоної цибулі;
– 120 грамів перцю червоного;
– 20 мілілітрів оливкової олії (2 столові ложки);
– 10 мілілітрів лимонного соку (1 столова ложка);
– 60 грамів помідорів в'ялених в олії (4 шт.)

Приготування:

  1. Відваріть булгур у злегка підсоленій воді.
  2. Цибулю і перець дрібно наріжте, в'ялені помідори розріжте навпіл і змішайте з крупою.
  3. Додайте подрібнену петрушку і дрібно нарізаний сир фета.
  4. Змішайте оливкову олію з лимонним соком і полийте салат.
  5. Приправити все до смаку з сіллю і перцем.

Салат з гранатом, куркою і сиром гауда

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 75 грамів граната (половина граната, тільки зерна);
– 300 грамів курячих грудок без шкіри;
– 50 грамів салату;
– 40 грамів салату червоного кучерявого;
– 40 грамів зеленого салату;
– 70 грамів кукурудзи консервованої;
– 150 грамів сиру Гауда;
– 20 мілілітрів лимонного соку;
– 40 мілілітрів оливкової олії;
– 70 грамів пшеничного хліба (2 скибочки).

Приготування:

  1. З курки видаліть прожилки і наріжте її кубиками.
  2. Обмажте приправою для курки (досить також солі і перцю), а потім обсмажте на сухій сковороді до готовності.
  3. Промийте листя салату і порвіть його на дрібніші шматочки. Викладіть все в миску.
  4. Відкрийте банку кукурудзи і вилийте воду.
  5. Потім додайте в салат.
  6. Розріжте плід граната навпіл і видаліть кісточки.
  7. Додайте в салат.
  8. Наріжте жовтий сир кубиками і додайте його в миску до решти інгредієнтів.
  9. Дві скибочки хліба підсмажте в тостері або на сковороді, потім наріжте кубиками. Додайте в салат.
  10. Зверху додайте готові шматочки курячої грудки.
  11. Додайте перець і сіль до лимонного соку і перемішайте.
  12. Додайте оливкову олію і знову перемішайте. В кінці полийте салат готовим соусом.
Підготуйтеся до свята завчасно: які смачні пляцки приготувати на Великдень.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська