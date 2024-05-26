Звичні інгредієнти у незвичному поєднанні: робимо тости з авокадо та севіче з редиски
Джерело:ВВС Food
Тости з авокадо – одна з найпопулярніших опцій, коли йдеться про сніданок або поживний перекус. Якщо додати севіче з редиски, то їх смак буде ще довершенішим.
Цей рецепт дозволяє по-новому відкрити смаки звичних інгредієнтів. Це поєднання смакової палітри дозволить гарно почати день та підживить прагнення до експериментів.
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Рецепт тостів з авокадо та севіче з редиски
Час: 20 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів тонко нарізаної редиски;
– сік лайма;
– 2 чайні ложки цукрової пудри;
– 1 тонко нарізана червона цибулина;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– жменя дрібно нарізаного свіжого кропу;
– 4 скибочки хліба;
– 2 почищених та нарізаних авокадо;
– дрібка солі та перцю.
Приготування:
- Редиску викладаємо у миску.
- В окремій мисці змішуємо частину соку лайма, цукор, червону цибулю, олію та кріп.
- Виливаємо суміш до редиски і акуратно перемішуємо. Залишаємо на 10 хвилин.
- Злегка підсмажуємо хліб.
- Розминаємо авокадо виделкою, додавши трішки соку лайма.
- Намазуємо тости авокадо, солимо, перчимо.
- Редис та цибулю злегка зливаємо через друшляк, щоб позбутися зайвого соку лайма, та викладаємо їх на тости.
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