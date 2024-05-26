Звичні інгредієнти у незвичному поєднанні: робимо тости з авокадо та севіче з редиски

26 травня 2024, 10:25
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Джерело:

ВВС Food

Тости з авокадо – одна з найпопулярніших опцій, коли йдеться про сніданок або поживний перекус. Якщо додати севіче з редиски, то їх смак буде ще довершенішим.

Цей рецепт дозволяє по-новому відкрити смаки звичних інгредієнтів. Це поєднання смакової палітри дозволить гарно почати день та підживить прагнення до експериментів.

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Рецепт тостів з авокадо та севіче з редиски

Час: 20 хвилин 

Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 200 грамів тонко нарізаної редиски;
– сік лайма;
– 2 чайні ложки цукрової пудри;
– 1 тонко нарізана червона цибулина;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– жменя дрібно нарізаного свіжого кропу;
– 4 скибочки хліба;
– 2 почищених та нарізаних авокадо;
– дрібка солі та перцю. 

Приготування: 

  1. Редиску викладаємо у миску.
  2. В окремій мисці змішуємо частину соку лайма, цукор, червону цибулю, олію та кріп.
  3. Виливаємо суміш до редиски і акуратно перемішуємо. Залишаємо на 10 хвилин. 
  4. Злегка підсмажуємо хліб.
  5. Розминаємо авокадо виделкою, додавши трішки соку лайма. 
  6. Намазуємо тости авокадо, солимо, перчимо.
  7. Редис та цибулю злегка зливаємо через друшляк, щоб позбутися зайвого соку лайма, та викладаємо їх на тости. 

Смачного! 

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська