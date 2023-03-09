Цей борщ обожнював Кобзар: рецепт культової страви від Клопотенка
Джерело:сайт Євгена Клопотенка
Борщ – невіддільна частина української культури. У День народження Шевченка варто спробувати приготувати варіацію страви, яку так полюбляв наш великий поет.
Тарас Шевченко у своїй автобіографії зазначав, що найбільше полюбляв одеський борщ з карасями. У рецепті страви немає нічого складного, а її смак здатен підкорити кожного українця.
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Рецепт борщу з карасями, який любив Шевченко
Час: 1 година 10 хвилин
Порцій: 6
Інгредієнти:
– вода – 2 літри + 150 мілілітрів для овочів;
– карасі – 6 штук;
– буряк – 1;
– цибуля – 1;
– картопля – 4;
– морква – 1;
– домашній томатний сік – 200 мілілітрів;
– свіжа капуста – 200 грамів;
– соняшникова олія – столова ложка;
– лавровий лист – 2;
– духмяний перець – 3 горошини;
– борошно – столова ложка;
– соняшникова олія – 3 столові ложки;
– сіль та перець до смаку.
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Приготування:
- Рибу чистимо, миємо та обсушуємо. Солимо з обох боків та паніруємо у борошні.
- Розігріваємо пательню та смажимо карасів до рум'яної скоринки. Викладаємо на паперові рушники, щоб позбутися зайвої олії.
- Чистимо овочі. Цибулю нарізаємо кубиками, моркву та буряк натираємо.
- Цибулю смажимо до м'якості, додаємо моркву, буряк та томатний сік. Тушкуємо кілька хвилин.
- Додамо 150 мілілітрів води, доводимо до кипіння та тушкуємо 10 хвилин на повільному вогні.
- Картоплю нарізаємо кубиками. Викладаємо у каструлю та заливаємо 2 літрами води. Солимо і варимо на середньому вогні 20 хвилин.
- Додаємо у каструлю нашатковану капусту та варимо ще 10 хвилин.
- Додаємо овочі з пательні, лавровий лист, духмяний перець, солимо та перчимо. Варимо на повільному вогні ще 5 хвилин.
- Додаємо карасів та варимо борщ ще кілька хвилин.
Смачного!