З чим потрібно зустрічати Зеленого Дракона: торт на Новий рік-2024

28 грудня 2023, 16:15
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Джерело:

przyslij przepis

Десерти на Новий рік – важлива частина свята. Що ж приготувати, аби задовільнити Зеленого Дракона, господаря 2024 року?

Для того, щоб вдача супроводжувала цілий рік, слід особливо уважно продумати меню на Новий рік. Зелений дракон у китайському гороскопі являє собою символ сили, мудрості та владарюючого характеру.

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Саме тому новорічне меню також повинне бути особливим. Щоб все сподобалося Зеленому Дракону, рекомендується встановити у своєму будинку зображення дерева. Оскільки дерево є символом цього року. Приготуйте неймовірний десерт у вигляді поліна та запрограмуйте вдачу на цілий рік.

Рецепт торта на Новий рік

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Оригінальний десерт / Фото przyslij przepis

Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 3 столові ложки какао;
– 100 грамів цукру;
– щіпка кориці;
– 3 столові ложки молока;
– 3 столові ложки м'якого вершкового масла;
– 100 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача.
Крем:
– 300 грамів сиру маскарпоне;
– 250 мілілітрів жирних вершків;
– 2 столові ложки цукру;
Ганаш:
– 200 мілілітрів вершків;
– 100 грамів молочний шоколад;
– 100 грамів чорного шоколаду.
Додатково:
– кокосова стружка для посипання;
– какао для посипання.

Приготування:

  1. Відокремте жовтки від білків.
  2. Збийте яєчні білки до міцної піни. Змішайте жовтки з маслом, молоком і цукром до пишної маси. Додайте просіяне борошно, пудру і какао.
  3. Все змішайте.
  4. Поступово додайте збиті білки. Перемішайте лопаткою до однорідності маси. Деко змастіть маслом і застеліть пергаментним папером.
  5. Вилийте тісто і рівномірно розподіліть його.
  6. Поставте в розігріту до 165 градусів духовку на 10 хвилин (верх не можна підрум'янювати, інакше він потріскається при розкачуванні).
  7. Акуратно зніміть пергамент і згорніть рулет, відставте остигати.
  8. Для крему слід збити з цукром до міцної піни. Додайте маскарпоне і знову перемішайте, поки суміш не стане густішою. Готовий крем викласти на розкачане тісто. Знову згорніть рулет.
  9. З кожного боку по діагоналі відріжте шматочки тіста (з обох сторін кут повинен бути однаковий).
  10. Викладіть шматочки на рулет.
  11. Нагрійте вершки в каструлі. Додати шматочки шоколаду і перемішуйте до повного розчинення.
  12. Відставте до охолодження.
  13. Потім збийте міксером до міцної піни. Готовим кремом прикрасьте торт.
  14. Використовуйте виделку, щоб зробити хвилясті сліди від дерев. Посипте все какао і кокосовою стружкою або цукровою пудрою.
Коли все швидко та дуже смачно: чи можливо приготувати торт за 5 хвилин.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська