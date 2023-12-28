З чим потрібно зустрічати Зеленого Дракона: торт на Новий рік-2024
28 грудня 2023, 16:15Читать новость на русском
Джерело:przyslij przepis
Десерти на Новий рік – важлива частина свята. Що ж приготувати, аби задовільнити Зеленого Дракона, господаря 2024 року?
Для того, щоб вдача супроводжувала цілий рік, слід особливо уважно продумати меню на Новий рік. Зелений дракон у китайському гороскопі являє собою символ сили, мудрості та владарюючого характеру.
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Саме тому новорічне меню також повинне бути особливим. Щоб все сподобалося Зеленому Дракону, рекомендується встановити у своєму будинку зображення дерева. Оскільки дерево є символом цього року. Приготуйте неймовірний десерт у вигляді поліна та запрограмуйте вдачу на цілий рік.
Рецепт торта на Новий рік
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Оригінальний десерт / Фото przyslij przepisІнгредієнти:
– 4 яйця;
– 3 столові ложки какао;
– 100 грамів цукру;
– щіпка кориці;
– 3 столові ложки молока;
– 3 столові ложки м'якого вершкового масла;
– 100 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача.
Крем:
– 300 грамів сиру маскарпоне;
– 250 мілілітрів жирних вершків;
– 2 столові ложки цукру;
Ганаш:
– 200 мілілітрів вершків;
– 100 грамів молочний шоколад;
– 100 грамів чорного шоколаду.
Додатково:
– кокосова стружка для посипання;
– какао для посипання.
Приготування:
- Відокремте жовтки від білків.
- Збийте яєчні білки до міцної піни. Змішайте жовтки з маслом, молоком і цукром до пишної маси. Додайте просіяне борошно, пудру і какао.
- Все змішайте.
- Поступово додайте збиті білки. Перемішайте лопаткою до однорідності маси. Деко змастіть маслом і застеліть пергаментним папером.
- Вилийте тісто і рівномірно розподіліть його.
- Поставте в розігріту до 165 градусів духовку на 10 хвилин (верх не можна підрум'янювати, інакше він потріскається при розкачуванні).
- Акуратно зніміть пергамент і згорніть рулет, відставте остигати.
- Для крему слід збити з цукром до міцної піни. Додайте маскарпоне і знову перемішайте, поки суміш не стане густішою. Готовий крем викласти на розкачане тісто. Знову згорніть рулет.
- З кожного боку по діагоналі відріжте шматочки тіста (з обох сторін кут повинен бути однаковий).
- Викладіть шматочки на рулет.
- Нагрійте вершки в каструлі. Додати шматочки шоколаду і перемішуйте до повного розчинення.
- Відставте до охолодження.
- Потім збийте міксером до міцної піни. Готовим кремом прикрасьте торт.
- Використовуйте виделку, щоб зробити хвилясті сліди від дерев. Посипте все какао і кокосовою стружкою або цукровою пудрою.