З чим потрібно зустрічати Зеленого Дракона: торт на Новий рік-2024

Десерти на Новий рік – важлива частина свята. Що ж приготувати, аби задовільнити Зеленого Дракона, господаря 2024 року?

Для того, щоб вдача супроводжувала цілий рік, слід особливо уважно продумати меню на Новий рік. Зелений дракон у китайському гороскопі являє собою символ сили, мудрості та владарюючого характеру.

Цікаво Експериментувати краще з "Легко!": топ-3 закуски з нагетсами, які вразять смаком

Саме тому новорічне меню також повинне бути особливим. Щоб все сподобалося Зеленому Дракону, рекомендується встановити у своєму будинку зображення дерева. Оскільки дерево є символом цього року. Приготуйте неймовірний десерт у вигляді поліна та запрограмуйте вдачу на цілий рік.

Рецепт торта на Новий рік

Час: 1 година

1 година Порцій: 6

Оригінальний десерт / Фото przyslij przepis

– 4 яйця;– 3 столові ложки какао;– 100 грамів цукру;– щіпка кориці;– 3 столові ложки молока;– 3 столові ложки м'якого вершкового масла;– 100 грамів борошна;– 1 чайна ложка розпушувача.– 300 грамів сиру маскарпоне;– 250 мілілітрів жирних вершків;– 2 столові ложки цукру;– 200 мілілітрів вершків;– 100 грамів молочний шоколад;– 100 грамів чорного шоколаду.– кокосова стружка для посипання;– какао для посипання.

Приготування:

Відокремте жовтки від білків. Збийте яєчні білки до міцної піни. Змішайте жовтки з маслом, молоком і цукром до пишної маси. Додайте просіяне борошно, пудру і какао. Все змішайте. Поступово додайте збиті білки. Перемішайте лопаткою до однорідності маси. Деко змастіть маслом і застеліть пергаментним папером. Вилийте тісто і рівномірно розподіліть його. Поставте в розігріту до 165 градусів духовку на 10 хвилин (верх не можна підрум'янювати, інакше він потріскається при розкачуванні). Акуратно зніміть пергамент і згорніть рулет, відставте остигати. Для крему слід збити з цукром до міцної піни. Додайте маскарпоне і знову перемішайте, поки суміш не стане густішою. Готовий крем викласти на розкачане тісто. Знову згорніть рулет. З кожного боку по діагоналі відріжте шматочки тіста (з обох сторін кут повинен бути однаковий). Викладіть шматочки на рулет. Нагрійте вершки в каструлі. Додати шматочки шоколаду і перемішуйте до повного розчинення. Відставте до охолодження. Потім збийте міксером до міцної піни. Готовим кремом прикрасьте торт. Використовуйте виделку, щоб зробити хвилясті сліди від дерев. Посипте все какао і кокосовою стружкою або цукровою пудрою.

Коли все швидко та дуже смачно: чи можливо приготуватиза 5 хвилин.