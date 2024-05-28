Ох ця полуниця: двошаровий десерт, який вас точно проситимуть робити ледь не щодня
28 травня 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:Smaker
Сезон полуниці – це можливість насолодитися великою кількістю шедевральних смаколиків. Особливі емоції викликають ніжні десерти, які хочеться готувати знову і знову.
Цей двошаровий десерт додасть святкового настрою навіть найважчим будням. До речі, не варто турбуватися про фігуру, адже він готується без найменшої дрібочки цукру.
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Рецепт полуничного десерту
Час: 30 хвилин + застигання желе
Порцій: 4Інгредієнти:
крем:
– 250 грамів маскарпоне;
– 250 мілілітрів вершків (30%);
– 4,5 столові ложки стевії;
полуничний шар:
– 450 грамів полуниці;
– 1 упаковка полуничного желе;
– 450 мілілітрів води;
– 3 столові ложки стевії;
декор:
– свіжа полуниця;
– листя м'яти.
Приготування:
- Желе розчиняємо у гарячій воді, додаємо стевію, перемішуємо та охолоджуємо.
- Полуницю миємо, обсушуємо, видаляємо плодоніжки. Нарізаємо на дрібніші шматочки та розкладаємо по склянках.
- Заливаємо охолодженим желе та ставимо у холодильник до застигання. Можна поставити під кутом, щоб досягнути цікавого естетичного ефекту.
- У кавомолці перемелюємо стевію. Холодні вершки виливаємо в миску та збиваємо. Коли вони почнуть густіти, додаємо стевію і зменшуємо швидкість. Додаємо маскарпоне.
- Викладаємо пишну масу на желе, прикрашаємо полуницею та м'ятою.
Смачного!У чому найкраще маринувати шашлик: порада французьких шеф-кухарів.