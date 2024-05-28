Ох ця полуниця: двошаровий десерт, який вас точно проситимуть робити ледь не щодня

28 травня 2024, 23:55
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Джерело:

Smaker

Сезон полуниці – це можливість насолодитися великою кількістю шедевральних смаколиків. Особливі емоції викликають ніжні десерти, які хочеться готувати знову і знову.

Цей двошаровий десерт додасть святкового настрою навіть найважчим будням. До речі, не варто турбуватися про фігуру, адже він готується без найменшої дрібочки цукру.

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Рецепт полуничного десерту

Час: 30 хвилин + застигання желе

Порцій: 4

Інгредієнти: 
крем
– 250 грамів маскарпоне;
– 250 мілілітрів вершків (30%);
– 4,5 столові ложки стевії;
полуничний шар: 
– 450 грамів полуниці;
– 1 упаковка полуничного желе;
– 450 мілілітрів води;
– 3 столові ложки стевії;
декор: 
– свіжа полуниця;
– листя м'яти.

Приготування: 

  1. Желе розчиняємо у гарячій воді, додаємо стевію, перемішуємо та охолоджуємо. 
  2. Полуницю миємо, обсушуємо, видаляємо плодоніжки. Нарізаємо на дрібніші шматочки та розкладаємо по склянках. 
  3. Заливаємо охолодженим желе та ставимо у холодильник до застигання. Можна поставити під кутом, щоб досягнути цікавого естетичного ефекту.
  4. У кавомолці перемелюємо стевію. Холодні вершки виливаємо в миску та збиваємо. Коли вони почнуть густіти, додаємо стевію і зменшуємо швидкість. Додаємо маскарпоне. 
  5. Викладаємо пишну масу на желе, прикрашаємо полуницею та м'ятою. 

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська