Легко, смачно і поживно: насолоджуємося вихідними з салатом із авокадо
1 червня 2024, 23:58Читать новость на русском
Джерело:ВВС Food
Авокадо – це завжди про можливість отримати легку та смачну страву. Саме те, що потрібно на вихідні!
Цей салат чудово доповнить будь-яку пору дня. Це чудовий заряд енергії та смаку, який дозволить швидко впоратися з трапезою та зайнятися своїми улюбленими справами.
Читайте також Освіжає в одну мить: простий рецепт вишневого лимонаду з м'ятою
Рецепт салату з авокадо
Час: 15 хвилин
Порцій: 1
Інгредієнти:
– 1/4 тонко нарізаної червоної цибулі;
– 400 грамів промитої консервованої квасолі;
– 1 грубо нарізане авокадо;
– 100 грамів порізаних четвертинками помідорів черрі;
– 20 грамів нарізаного базиліку;
– 1/4 лимона;
– 1/2 столової ложки оливкової олії;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Цибулю на 5 хвилин замочуємо у холодній воді.
- Квасолю змішуємо з авокадо, черрі та базиліком.
- Зливаємо з цибулі воду, обсушуємо та додаємо у салат.
- Збризкуємо лимонним соком та олією.
- Солимо та перчимо.
Смачного!Улюблений смак, але поживніше: готуємо Цезар з макаронами.