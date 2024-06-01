Легко, смачно і поживно: насолоджуємося вихідними з салатом із авокадо

1 червня 2024, 23:58
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Джерело:

ВВС Food

Авокадо – це завжди про можливість отримати легку та смачну страву. Саме те, що потрібно на вихідні!

Цей салат чудово доповнить будь-яку пору дня. Це чудовий заряд енергії та смаку, який дозволить швидко впоратися з трапезою та зайнятися своїми улюбленими справами.

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Рецепт салату з авокадо 

Час: 15 хвилин 

Порцій: 1

Інгредієнти: 

– 1/4 тонко нарізаної червоної цибулі;
– 400 грамів промитої консервованої квасолі;
– 1 грубо нарізане авокадо;
– 100 грамів порізаних четвертинками помідорів черрі;
– 20 грамів нарізаного базиліку;
– 1/4 лимона;
– 1/2 столової ложки оливкової олії;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування: 

  1. Цибулю на 5 хвилин замочуємо у холодній воді. 
  2. Квасолю змішуємо з авокадо, черрі та базиліком. 
  3. Зливаємо з цибулі воду, обсушуємо та додаємо у салат. 
  4. Збризкуємо лимонним соком та олією.
  5. Солимо та перчимо.

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська