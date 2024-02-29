Цей салат був популярним у 90-х: рецепт, який ви точно повинні пригадати
29 лютого 2024, 18:04Читать новость на русском
Джерело:Господинька
Раніше цей салат готували на свята, і він мав дуже велику популярність серед гостей. Інгредієнти потрібні цілком звичайні, однак страва має особливий смак.
Якщо ви готуєтеся приймати гостей – то просто мусите звернути увагу на цей салат. Він не потребує зусиль та особливих інгредієнтів, але точно потішить усіх своїм смаком.
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Рецепт святкового салату
Час: 1 година
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів м'яса (свинина або яловичина);
– 2 цибулини;
– 2 солоні огірки;
– 2 яйця;
– 4 столові ложки молока;
– 1 столова ложка борошна;
– 1 столова ложка крохмалю;
– сіль, чорний перець, спеції, часник – до смаку;
– майонез – для заправки.
Приготування:
- Цибулю дрібно нарізаємо та обсмажуємо.
- Готуємо яєчні млинці. Збиваємо яйця, додаємо молоко, трішки борошна та сіль. Добре перемішуємо та смажимо 4 млинці. Нарізаємо їх смужками.
- М'ясо варимо до м'якості та нарізаємо соломкою.
- Так само нарізаємо огірочки.
- З'єднуємо всі інгредієнти та заправляємо. За бажанням солимо та перчимо.
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