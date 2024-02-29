Цей салат був популярним у 90-х: рецепт, який ви точно повинні пригадати

29 лютого 2024, 18:04
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Джерело:

Господинька

Раніше цей салат готували на свята, і він мав дуже велику популярність серед гостей. Інгредієнти потрібні цілком звичайні, однак страва має особливий смак.

Якщо ви готуєтеся приймати гостей – то просто мусите звернути увагу на цей салат. Він не потребує зусиль та особливих інгредієнтів, але точно потішить усіх своїм смаком.

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Рецепт святкового салату

Час: 1 година

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів м'яса (свинина або яловичина);
– 2 цибулини;
– 2 солоні огірки;
– 2 яйця;
– 4 столові ложки молока;
– 1 столова ложка борошна;
– 1 столова ложка крохмалю;
– сіль, чорний перець, спеції, часник – до смаку;
– майонез – для заправки.

Приготування:

  1. Цибулю дрібно нарізаємо та обсмажуємо.
  2. Готуємо яєчні млинці. Збиваємо яйця, додаємо молоко, трішки борошна та сіль. Добре перемішуємо та смажимо 4 млинці. Нарізаємо їх смужками.
  3. М'ясо варимо до м'якості та нарізаємо соломкою.
  4. Так само нарізаємо огірочки.
  5. З'єднуємо всі інгредієнти та заправляємо. За бажанням солимо та перчимо.

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська