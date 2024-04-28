Геніальний рецепт: як з курячого філе та інших простих продуктів зробити салат до свята
28 квітня 2024, 10:59Читать новость на русском
Джерело:odnaminyta
Салати – це неодмінна частина святкового застілля. І не обов'язково витрачати багато грошей, аби вразити гостей.
Цей салат вражає своїм смаком та ніжністю. Вдале поєднання продуктів гарантує, що він зникне зі столу просто за лічені хвилини.
Читайте також Коли гості на порозі: як накрити стіл за 15 хвилин з "Водним Світом"
Рецепт салату з куркою
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 курячих філе;
– половина банки консервованої кукурудзи;
– 150 грамів твердого сиру;
– 1 великий свіжий огірок;
– 6 яйця;
– 200 грамів майонезу;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Куряче філе варимо або запікаємо. Нарізаємо кубиком і викладаємо у миску для салату (для гарної форми можна скористатися кондитерським кільцем).
- Змащуємо щедрим шаром майонезу. Потім викладаємо та розрівнюємо кукурудзу та знову змащуємо майонезом.
- Викладаємо тертий сир і робимо сіточку з майонезу. Ту саму процедуру повторюємо з огірками.
- Варені яйця ділимо на жовтки та білки. Жовтки дрібно натираємо та кладемо у салат. Солимо і даємо трішки майонезу.
- Останній шар – білки, з бажання можна прикрасити страву на свій розсуд.
Смачного!Це дуже смачно: добірка рецептів пляцка з вишнею.