Довершений смак без зайвих зусиль: рецепт салату для нагальних ситуацій
15 лютого 2024, 14:05Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Після важкого робочого дня, сповненого подій, хочеться скуштувати щось особливе, але й витрачати час та сили на кухні бажання немає. Салат з індички та журавлини – ідеальна опція, якщо ви саме в такій ситуації.
Салат з індичкою – відмінний варіант для всіх любителів простих страв з великою кількістю овочів. Він чудовий на смак і готується за лічені хвилини.
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Рецепт салату на вечерю
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– 400 грамів філе (індичого чи курячого);
– олія для смаження;
– 200 грамів салатного міксу;
– 180 грамів яблук;
– 90 грамів сушеної журавлини;
– 200 грамів помідорів черрі;
– 45 мілілітрів оливкової олії;
– спеції: сіль, перець, свіжа петрушка, лимонна цедра, чилі, чебрець, приправа для курки.
Приготування:
- М'ясо розріжте на невеликі шматочки.
- Посипте їх сіллю, перцем і приправами для курки. Смажте в розігрітій олії.
- Промийте листя салату і порвіть листя на дрібніші шматочки, додайте до індички.
- Помідори і яблука помийте, наріжте невеликими кубиками. Додайте до решти інгредієнтів і добре перемішайте.
- У мисці змішайте оливкову олію з сіллю, перцем, чебрецем, чилі, подрібненою петрушкою та цедрою лимона. Знову перемішайте. Готовим соусом полийте салат.
- Прикрасьте салат сушеної журавлиною.