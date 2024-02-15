Довершений смак без зайвих зусиль: рецепт салату для нагальних ситуацій

Після важкого робочого дня, сповненого подій, хочеться скуштувати щось особливе, але й витрачати час та сили на кухні бажання немає. Салат з індички та журавлини – ідеальна опція, якщо ви саме в такій ситуації.

Салат з індичкою – відмінний варіант для всіх любителів простих страв з великою кількістю овочів. Він чудовий на смак і готується за лічені хвилини.

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Рецепт салату на вечерю

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

– 400 грамів філе (індичого чи курячого);– олія для смаження;– 200 грамів салатного міксу;– 180 грамів яблук;– 90 грамів сушеної журавлини;– 200 грамів помідорів черрі;– 45 мілілітрів оливкової олії;– спеції: сіль, перець, свіжа петрушка, лимонна цедра, чилі, чебрець, приправа для курки.

Приготування:

М'ясо розріжте на невеликі шматочки. Посипте їх сіллю, перцем і приправами для курки. Смажте в розігрітій олії. Промийте листя салату і порвіть листя на дрібніші шматочки, додайте до індички. Помідори і яблука помийте, наріжте невеликими кубиками. Додайте до решти інгредієнтів і добре перемішайте. У мисці змішайте оливкову олію з сіллю, перцем, чебрецем, чилі, подрібненою петрушкою та цедрою лимона. Знову перемішайте. Готовим соусом полийте салат. Прикрасьте салат сушеної журавлиною.

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