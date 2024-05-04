Гості проситимуть добавки: як приготувати салат з язиком

4 травня 2024, 22:35
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Джерело:

Shuba

Смачний, ніжний та ситний салат з язиком чудово доповнить святковий стіл. Гості вимагатиму добавки та рецепт!

Салат з доступних продуктів, який має особливий смак, сподобається багатьом. Приготуйте його обов'язково на свята!

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Салат з язиком

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 картоплини;
– 2 моркви;
– 5 яєць;
– 1 телячий язик;
– 400 грамів консервованого горошку;
– 2 огірки;
– 200 грамів майонезу 72%;
– 3 гілочки кропу;
– сіль та чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

  1. Спочатку добре промийте язик, його слід залити холодною водою. Доведіть до кипіння і варіть не менше однієї години до м'якості. Після цього облийте язик холодною водою і акуратно зніміть шкіру. Наріжте м'ясо на дрібні кубики і викладіть у миску.
  2. Паралельно, поки вариться язик, відваріть картоплю, моркву та яйця до готовності.
  3. Остудіть, почистіть і наріжте їх кубиками, додайте в ту ж миску.
  4. Також помийте огірки та кріп.
  5. Наріжте огірки на маленькі шматочки, кріп дрібно нарубайте. Перемістіть їх у миску до інших інгредієнтів. Додайте консервований горошок, майонез, сіль та перець до смаку, ретельно перемішайте всі складники.
  6. Готовий салат перекладіть у салатник та прикрасьте свіжою зеленню перед подачею.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська