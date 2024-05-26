Просто, вишукано та смачно: салат з буряка, який претендує на шедевр
Джерело:ТікТок liubovkanivets
Салат з буряка – це опція, з якою можна вигадати безліч варіацій. Бринза, ще кілька інгредієнтів – ось і все, що потрібно для чудового результату.
На приготування цього салату вам не потрібно багато енергії. Більшість інгредієнтів вже точно є у вашому холодильнику, тож залишилося лише кілька кроків, аби подати на стіл смачне доповнення до обіду або вечері.
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Рецепт салату з буряка та бринзи
Час: 2 години
Порцій: 4
Інгредієнти:
– кілька буряків;
– бринза;
– трішки оливкової олії;
– коріандр;
– фісташки (для прикраси);
– сіль та перець до смаку;
соус:
– 50 грамів французької гірчиці;
– 15 грамів соку лимону;
– 20 грамів оливкової олії;
– 2 грами сушеного часнику;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Змащуємо буряк спеціями та олією, загортаємо у фольгу та запікаємо. Цей процес може бути тривалим, тож є час на інші справи.
- Всі інгредієнти для соусу з'єднуємо та перемішуємо вінчиком.
- Буряк натираємо, додаємо бринзу, заправляємо соусом та прикрашаємо фісташкою.
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