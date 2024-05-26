Просто, вишукано та смачно: салат з буряка, який претендує на шедевр

26 травня 2024, 00:25
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Джерело:

ТікТок liubovkanivets

Салат з буряка – це опція, з якою можна вигадати безліч варіацій. Бринза, ще кілька інгредієнтів – ось і все, що потрібно для чудового результату.

На приготування цього салату вам не потрібно багато енергії. Більшість інгредієнтів вже точно є у вашому холодильнику, тож залишилося лише кілька кроків, аби подати на стіл смачне доповнення до обіду або вечері.

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Рецепт салату з буряка та бринзи

Час: 2 години

Порцій: 4

Інгредієнти: 
– кілька буряків;
– бринза;
– трішки оливкової олії;
– коріандр;
– фісташки (для прикраси);
– сіль та перець до смаку;

соус: 
– 50 грамів французької гірчиці;
– 15 грамів соку лимону;
– 20 грамів оливкової олії;
– 2 грами сушеного часнику;
– сіль до смаку. 

Приготування: 

  1. Змащуємо буряк спеціями та олією, загортаємо у фольгу та запікаємо. Цей процес може бути тривалим, тож є час на інші справи.
  2. Всі інгредієнти для соусу з'єднуємо та перемішуємо вінчиком. 
  3. Буряк натираємо, додаємо бринзу, заправляємо соусом та прикрашаємо фісташкою.

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська