"Великодня мішанина": салат з шинкою, який одразу розберуть по тарілках
25 квітня 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:gospodynka
Салати – обов'язкове доповнення великоднього столу. Найкраще смакують м'ясні, які чудово поєднуються з паскою.
Великодній салат – це неймовірно смачне поєднання, яке доречно повторити і згодом, не для святкового застілля. Однак саме з великодніми продуктами смак страви буде неповторним.
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Рецепт великоднього салату
Час: 15 хвилин
Порцій: в залежності від бажаної кількості інгредієнтів
Інгредієнти:
– яйця;
– вершкове масло;
– сіль;
– корінь хрону;
– домашній сир;
– копчена шинка.
Приготування:
- Варені яйця нарізаємо четвертинками та розкладаємо по тарілці.
- Зверху викладаємо тонкі скибочки масла та посипаємо сіллю.
- Зверху додаємо тонесенькі скибочки хрону.
- Викладаємо шматочками сир.
- Додаємо порізану смужками шинку.
- Злегка прикрашаємо грубо натертим хроном та за бажанням зеленню.
Смачного!Вічна класика: салат з куркою та ананасом.