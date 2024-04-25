"Великодня мішанина": салат з шинкою, який одразу розберуть по тарілках

Салати – обов'язкове доповнення великоднього столу. Найкраще смакують м'ясні, які чудово поєднуються з паскою.

Великодній салат – це неймовірно смачне поєднання, яке доречно повторити і згодом, не для святкового застілля. Однак саме з великодніми продуктами смак страви буде неповторним.

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Рецепт великоднього салату

Час: 15 хвилин

Порцій: в залежності від бажаної кількості інгредієнтів

Інгредієнти:

– яйця;

– вершкове масло;

– сіль;

– корінь хрону;

– домашній сир;

– копчена шинка.

Приготування:

Варені яйця нарізаємо четвертинками та розкладаємо по тарілці. Зверху викладаємо тонкі скибочки масла та посипаємо сіллю. Зверху додаємо тонесенькі скибочки хрону. Викладаємо шматочками сир. Додаємо порізану смужками шинку. Злегка прикрашаємо грубо натертим хроном та за бажанням зеленню.

Смачного!