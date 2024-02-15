Не тільки зі сметаною чи помідорами: який соус подати до голубців – добірка рецептів
15 лютого 2024, 18:45Читать новость на русском
Джерело:Pysznosci
Важко уявити традиційні голубці без їх добавки – томатного соусу. Це особливе поєднання більшість із нас пам’ятає з дитинства. Проте інколи варто вдатися до експериментів та приготувати дещо особливе.
Існує велика різноманітність соусів, які чудово поєднаються із голубцями. Вони перетворять цю звичну українську страву на справжній шедевр.
Цікаво Ось чому вони м’які та мають стільки води: найбільша помилка при смаженні грибів
Грибний соус
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
– 20 грамів сушених грибів;
– 200 грамів свіжих грибів;
– 100 мілілітрів 30% вершків;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– 1/4 чайної ложки сушеного чебрецю;
– 1/4 чайної ложки сушеного майорану;
– сіль, перець до смаку;
– петрушка до смаку.
Приготування:
- Сушені гриби залийте водою і залишіть вимочуватися на 2 години.
- Гриби наріжте кубиками та обсмажте на розігрітому вершковому маслі.
- Додайте замочені й відціджені сушені гриби, також нарізані кубиками.
- Приправте перцем, чебрецем і майораном.
- У обсмажені гриби влийте трохи води від киплячих голубців. Тушкуйте все близько 60 хвилин.
- Приправити сіллю і перцем.
- У чашку з вершками додайте 3 столові ложки отриманого соусу. Перемішайте, потім влийте в каструлю темперовані вершки і доведіть до кипіння.
- Готовим соусом полийте голубці. Посипте страву свіжо посіченою петрушкою.
Соус з кропу
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
– 2 столові ложки вершкового масла;
– 2 столові ложки борошна;
– 400 мілілітрів бульйону або води від тушкування голубців;
– пів склянки сметани;
– 3 великі столові ложки подрібненого кропу;
– сіль і перець до смаку.
Приготування:
- Розтопіть вершкове масло в невеликій каструлі.
- Потім додайте борошно і перемішуйте приблизно 1 хвилину.
- Поступово додайте в суміш бульйон/воду від тушкованих голубців, постійно помішуючи, поки соус не загусне і не стане однорідним.
- В останню чергу додайте сметану і подрібнений кріп.
- Помішуйте соус кілька хвилин, поки всі інгредієнти не з’єднаються.
- Приправте сіллю і перцем.