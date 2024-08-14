Потрібно лише змішати інгредієнти: оригінальна намазка для млинців та булочок на сніданок
14 серпня 2024, 22:38Читать новость на русском
Млинці або булочки з солодкою намазкою – гарний фінальний акорд для сніданку. І приготувати смачну намазку вкрай легко!
Корисна та водночас солодка намазка виглядає чимось з розряду фантастики. Але якщо обрати правильні інгредієнти, то можна досягнути і такого результату.
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Єдине, що потрібно знайти, це урбеч, тобто пасту з горіхів, насіння гарбуза або соняшника. Він не лише смачний, а й має високий відсоток вмісту омега-3 та омега-6.
Корисна намазка до млинців та булочок
Час: 5 хвилин
Порцій: 1Інгредієнти:
– 1 столова ложка арахісової пасти;
– 2 столові ложки кокосової стружки;
– 1 столова ложка меду.
Приготування:
- Якщо мед кристалізувався, його потрібно попередньо розігріти та охолодити.
- З'єднуємо усі інгредієнти разом та добре перемішуємо.
Ось і все! Насолоджуйтеся улюбленими млинцями та булочками з новим смаковим акцентом, який потішить не лише враженнями, а й користю.М'ясо буде неперевершеним: у цьому допоможе особлива підливка.