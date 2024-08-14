Потрібно лише змішати інгредієнти: оригінальна намазка для млинців та булочок на сніданок

14 серпня 2024, 22:38
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська

Млинці або булочки з солодкою намазкою – гарний фінальний акорд для сніданку. І приготувати смачну намазку вкрай легко!

Корисна та водночас солодка намазка виглядає чимось з розряду фантастики. Але якщо обрати правильні інгредієнти, то можна досягнути і такого результату. 

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Єдине, що потрібно знайти, це урбеч, тобто пасту з горіхів, насіння гарбуза або соняшника. Він не лише смачний, а й має високий відсоток вмісту омега-3 та омега-6.

Корисна намазка до млинців та булочок

Час: 5 хвилин 

Порцій: 1

Інгредієнти: 
– 1 столова ложка арахісової пасти;
– 2 столові ложки кокосової стружки;
– 1 столова ложка меду. 

Приготування

  1. Якщо мед кристалізувався, його потрібно попередньо розігріти та охолодити. 
  2. З'єднуємо усі інгредієнти разом та добре перемішуємо. 

Ось і все! Насолоджуйтеся улюбленими млинцями та булочками з новим смаковим акцентом, який потішить не лише враженнями, а й користю. 

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