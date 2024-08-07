Ох і смакота: салат з кабачка, перцю, моркви та цибулі на зиму

7 серпня 2024, 10:36
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Салат з кабачків, перцю, моркви та цибулі – закрутка, яку точно слід приготувати. Таку закуску не соромно поставити навіть на святковий стіл.

Це чудове поєднання інгредієнтів з насиченим смаком і кольором, не тільки смачне, але й апетитне. Цю консервацію можна приготувати всього за кілька кроків.

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Салат з кабачка, перцю, моркви та цибулі

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 кілограми кабачків;
– 500 грамів моркви;
– 1 кілограм червоного перцю;
– 400 грамів цибулі;
– 120 мілілітрів спиртового оцту;
– 120 грамів цукру;
– 30 грамів солі;
– спеції: перець духмяний, перець горошком, гірчиця у зернах до смаку.

Приготування:

  1. Почистіть кабачки і цибулю.
  2. Кабачки наріжте великими кубиками, а цибулю – кружальцями, посипте сіллю і відставте на 3 – 4 години.
  3. Потім злийте з них сік.
  4. Почистіть перець від насіння і наріжте його тонкою соломкою. Моркву слід почистити та натерти на крупній тертці.
  5. Всі інгредієнти ретельно перемішайте.
  6. Закип'ятіть оцет з 2 склянками води, додайте цукор і спеції (гірчицю, запашний перець, перець горошком).
  7. Гарячим розсолом залийте салат і залиште ще на 2 – 3 години.
  8. Готовий салат разом з рідиною розкладіть в підготовлені стерилізовані банки.
  9. У кожну банку додайте по 1 чайній ложці олії.
  10. Пастеризуйте 15 хвилин після закипання.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська