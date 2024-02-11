Смачний привіт з Японії: швидкий рецепт свинини з грибами, який розірвав тікток

11 лютого 2024, 14:45
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Джерело:

rikochan_japan

Японські страви зовсім не такі складні, як можуть здаватися. Зокрема, ця проста смажена свинина з грибами.

Ця страва сподобається багатьом. Гриби можна використовувати будь-які, але з шиїтаке буде автентичніше.

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Смажена свинина з грибами шиїтаке

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів грибів шиїтаке;
– 500 грамів свинини;
– 3 столові ложки соєвого соусу;
– 3 столові ложки мірину;
– сіль, перець, сушений часник, зелена цибуля до смаку.

Приготування:

  1. Шиїтаке і зелену цибулю подрібніть в окремі тарілки.
  2. Наріжте свинину тонкими шматочками
  3. Для соусу з'єднайте соєвий соус, мірин, сіль, перець та сухий часник.
  4. Обсмажте свинину майже до готовності, потім додайте гриби шиїтаке і смажте на повільному вогні ще 5 хвилин, помішуючи.
  5. Додайте соус, перемішайте та смажте ще 3 хвилини.
  6. Готову страву прикрасьте зеленою цибулею.
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Автор: Ольга Котів