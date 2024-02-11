Смачний привіт з Японії: швидкий рецепт свинини з грибами, який розірвав тікток
11 лютого 2024, 14:45Читать новость на русском
Джерело:rikochan_japan
Японські страви зовсім не такі складні, як можуть здаватися. Зокрема, ця проста смажена свинина з грибами.
Ця страва сподобається багатьом. Гриби можна використовувати будь-які, але з шиїтаке буде автентичніше.
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Смажена свинина з грибами шиїтаке
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 200 грамів грибів шиїтаке;
– 500 грамів свинини;
– 3 столові ложки соєвого соусу;
– 3 столові ложки мірину;
– сіль, перець, сушений часник, зелена цибуля до смаку.
Приготування:
- Шиїтаке і зелену цибулю подрібніть в окремі тарілки.
- Наріжте свинину тонкими шматочками
- Для соусу з'єднайте соєвий соус, мірин, сіль, перець та сухий часник.
- Обсмажте свинину майже до готовності, потім додайте гриби шиїтаке і смажте на повільному вогні ще 5 хвилин, помішуючи.
- Додайте соус, перемішайте та смажте ще 3 хвилини.
- Готову страву прикрасьте зеленою цибулею.