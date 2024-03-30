Легендарні яйця з хріном: простий рецепт ідеальної закуски на Великдень

30 березня 2024, 01:10
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Джерело:

dobrovolskyi_hchef

На Великдень на багатьох святкових столах є яйця з хріном. Вони готуються дуже просто, а смакують незабутньо.

Хрін додасть страві пікантності. Обов'язково збережіть цей простий рецепт.

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Яйця з хріном

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 5
Інгредієнти:
– 5 яєць, зварених на круто;
– 20 – 30 грамів масла;
– 2 столові ложки тертого білого хріну;
– 2 столові ложки сметани;
– 0,5 столової ложки цукру;
– 1 столова ложка оцту.

Приготування:

  1. Відварені на круто яйця почистьте та розріжте навпіл.
  2. На пательню покладіть масло. Коли воно розтане, додайте хрін та тушкуйте на слабкому вогні кілька хвилин.
  3. Додайте сметану, перемішайте. Всипте сіль, цукор та влийте оцет.
  4. Тушкуйте, помішуючи, до загустіння.
  5. Викладіть соус на яйця та прикрасьте подрібненою зеленню.
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Автор: Ольга Котів