Легендарні яйця з хріном: простий рецепт ідеальної закуски на Великдень
30 березня 2024, 01:10Читать новость на русском
Джерело:dobrovolskyi_hchef
На Великдень на багатьох святкових столах є яйця з хріном. Вони готуються дуже просто, а смакують незабутньо.
Хрін додасть страві пікантності. Обов'язково збережіть цей простий рецепт.
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Яйця з хріном
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 5
– 5 яєць, зварених на круто;
– 20 – 30 грамів масла;
– 2 столові ложки тертого білого хріну;
– 2 столові ложки сметани;
– 0,5 столової ложки цукру;
– 1 столова ложка оцту.
Приготування:
- Відварені на круто яйця почистьте та розріжте навпіл.
- На пательню покладіть масло. Коли воно розтане, додайте хрін та тушкуйте на слабкому вогні кілька хвилин.
- Додайте сметану, перемішайте. Всипте сіль, цукор та влийте оцет.
- Тушкуйте, помішуючи, до загустіння.
- Викладіть соус на яйця та прикрасьте подрібненою зеленню.