Ідеально для святкового столу: рецепт польської закуски з яйцем та хріном
3 травня 2024, 09:30Читать новость на русском
Джерело:hyser
Польська закуска з яйцем і хріном чудово смакує як намазка чи додаток до м'ясних страв. Вона точно здивує гостей своєю оригінальністю та смаком.
Обов'язково збережіть цей рецепт. Адже, цілком ймовірно, ви повернетеся до нього не раз.
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Яйця з хріном – рецепт
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 6
– 2 яйця;
– 1 столова ложка води;
– 2 столові ложки оцту 6%;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 столова ложка масла;
– 100 грамів хрону.
Приготування:
- У каструльку розбийте яйця. Додайте оцет, воду, цукор та масло. Все ретельно розмішайте.
- Поставте каструльку на середній вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуючи.
- Коли яйця схопляться, вискніть вогонь, посоліть та додайте хрін до смаку.
- Знову перемішайте закуску з яєць та хріну, охолодіть та подавайте.