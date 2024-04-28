Легендарна закуска на всі часи: готуємо фантастичні яйця з хріном
28 квітня 2024, 14:30Читать новость на русском
Джерело:dobrovolskyi_hchef
Жоден святковий стіл е обходиться без фаршированих яєць. Спробуйте приготувати їх з хріном.
Ця апетитна закуска сподобається багатьом. Тож обов'язково втільте в життя цей рецепт.
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Яйця з хріном
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 5
– 5 яєць, зварених на круто;
– 20 – 30 грамів масла;
– 2 столові ложки тертого білого хріну;
– 2 столові ложки сметани;
– 0,5 столової ложки цукру;
– 1 столова ложка оцту.
Приготування:
- Відварені на круто яйця почистьте та розріжте навпіл.
- На пательню покладіть масло, додайте хрін та тушкуйте на слабкому вогні кілька хвилин.
- Влийте сметану та перемішайте. Потім всипте сіль, цукор та влийте оцет.
- Тушкуйте, помішуючи, до загустіння.
- Викладіть соус на яйця та прикрасьте подрібненою зеленню.