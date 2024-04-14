Яйця на Великдень: три рецепти – один неперевершений смак

14 квітня 2024, 23:55
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Джерело:

Fajne gotowanie

Великдень – це час готувати відомі на весь світ традиційні страви. Одним із найяскравіших і найпоширеніших символів цього свята є яйця.

Великдень асоціюється з родинними зібраннями та святковими столами, на яких красуються традиційні великодні яйця. Однією з популярних та улюблених страв є фаршировані яйця, але також їх можна подавати і з соусом. 

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Яйця в гірчичному соусі

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 5

Неймовірний смак / Фото fajne gotowanie

Інгредієнти:
– 6 яєць;
– 100 грамів цибулі (1 середня штука);
– 200 грамів вершків 30%;
– 20 грамів борошна пшеничного;
– 100 грамів гірчиці;
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Приготування:

  1. Цибулю наріжте дрібними кубиками, обсмажте на вершковому маслі.
  2. Додайте до нього пшеничне борошно і перемішайте, поки інгредієнти не з’єднаються.
  3. У каструлю влийте вершки і 50 мілілітрів води і ретельно перемішайте.
  4. Постійно помішуйте суміш до утворення густого соусу.
  5. Додайте гірчицю і кріп, приправте сіллю і перцем.
  6. Зваріть яйця на круто.
  7. Очистіть і розріжте на половинки.
  8. Викладіть на блюдо і полити соусом.

Яйця з грибами

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій:4

Красиві на вигляд, неперевершені на смак / Фото fajne gotowanie

Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 80 грамів печериць;
– 20 грамів цибулі ріпчастої;
– 5 мілілітрів оливкової олії (1 чайна ложка).

Приготування:

  1. Зваріть яйця на круто.
  2. Залийте холодною водою і відставте остигати.
  3. Гриби помийте, почистіть і наріжте пластинками.
  4. Цибулю подрібніть і обсмажте на сковороді з оливковою олією. Додайте гриби.
  5. Яйця почистіть і розріжте навпіл.
  6. Вийміть жовтки і розімніть їх виделкою.
  7. Змішайте з грибами і цибулею зі сковороди.
  8. Наповніть білки начинкою

Яйця з майонезом

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Незмінна класика / Фото fajne gotowanie

Інгредієнти:
– 8 яєць;
– 200 грамів майонезу;
– 30 грамів кропу садового свіжого;
– 30 грамів петрушки;
– 30 грамів зеленої цибулі.

Приготування:

  1. Зваріть на круто яйця.
  2. Почистіть і розріжте навпіл.
  3. Варені яйця прикрасьте майонезом.
  4. Приправте сіллю і перцем.
  5. Подрібніть зелень і посипте зверху.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська