Справжній український десерт: готуємо закарпатські гомбовці
31 липня 2023, 15:14Читать новость на русском
Якщо ви ще жодного разу не куштували гомбовці – радимо приготувати їх не відкладаючи часу. Начинками можуть бути як сливи, так і вишні чи інше варення.
Гомбовці – десерт з кисло-молочного сиру у вигляді кульок з начинкою. В них додають як цілі ягоди чи фрукти (сливи, вишні, абрикоси без кісточок) так і варення.
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24 канал підготував рецепт справжнього українського десерту родом із Закарпаття, який ви сміло та з легкістю приготуєте вдома.
Рецепт гомбовців зі свіжими сливами
- Час: 60 хвилин
- Порції: 8
– 300 грамів 5% кисло-молочного сиру;
– 1 яєчний жовток;
– 30 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 1 слива;
– 30 грамів пшеничного борошна;
– 100 грамів горіхів;
– сливи;
– сметана для подачі.
Приготування:
- Кисло-молочний сир перетираємо через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додаємо жовток, пшеничне борошно, цукор та ванільний цукор. Перемішуємо.
- Сливу розрізаємо навпіл, потім ще раз навпіл та ще один раз — має вийти 8 частин.
- Вологими руками ділимо наше сирне тісто на 8 частин та починаємо формувати гомбовці. З тіста робимо коржик, в середину кладемо частинку сливи і загортаємо краї. Викладаємо кожен гомбовець у борошно та формуємо м'ячик.
- Варимо гомбовці у великій кількості підсоленого окропу. Коли вони почнуть спливати — дістаємо та обвалюємо кожен у мелених горіхах.
- Подаємо страву до столу з домашньою сметаною або повидлом.
Смачного!Сподобався рецепт страви? Спробуйте також приготувати інші страви гуцульської кухні.