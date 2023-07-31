Справжній український десерт: готуємо закарпатські гомбовці

Якщо ви ще жодного разу не куштували гомбовці – радимо приготувати їх не відкладаючи часу. Начинками можуть бути як сливи, так і вишні чи інше варення.

Гомбовці – десерт з кисло-молочного сиру у вигляді кульок з начинкою. В них додають як цілі ягоди чи фрукти (сливи, вишні, абрикоси без кісточок) так і варення.

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24 канал підготував рецепт справжнього українського десерту родом із Закарпаття, який ви сміло та з легкістю приготуєте вдома.

Рецепт гомбовців зі свіжими сливами

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 8

– 300 грамів 5% кисло-молочного сиру;– 1 яєчний жовток;– 30 грамів цукру;– 10 грамів ванільного цукру;– 1 слива;– 30 грамів пшеничного борошна;– 100 грамів горіхів;– сливи;– сметана для подачі.

Приготування:

Кисло-молочний сир перетираємо через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додаємо жовток, пшеничне борошно, цукор та ванільний цукор. Перемішуємо.

Сливу розрізаємо навпіл, потім ще раз навпіл та ще один раз — має вийти 8 частин.

Вологими руками ділимо наше сирне тісто на 8 частин та починаємо формувати гомбовці. З тіста робимо коржик, в середину кладемо частинку сливи і загортаємо краї. Викладаємо кожен гомбовець у борошно та формуємо м'ячик.

Варимо гомбовці у великій кількості підсоленого окропу. Коли вони почнуть спливати — дістаємо та обвалюємо кожен у мелених горіхах.

Подаємо страву до столу з домашньою сметаною або повидлом.

Смачного!

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