Закарпатські кіфлики: готуємо традиційну випічку, яка стане вашою улюбленою

26 січня 2024, 10:58
Читать новость на русском

Джерело:

"Філіжанка кави"

Кіфлики традиційно готують на Закарпатті. Ці смачні та солодкі рогалики підкорять будь-кого.

Начинка може бути на ваш смак. Проте в цьому рецепті використовуються вишні.

Варто спробувати Горішки зі згущеним молоком: готуємо печиво, що повертає у дитинство

Рецепт закарпатських кіфликів

  • Час: 13 годин
  • Порцій: 10
Інгредієнти:
– 170 грамів борошна;
– дрібка солі;
– половина столової ложки ванільного цукру;
– 100 грамів смальцю;
– 1,5 столової ложки оцту;
– 50 мілілітрів води;
– 100 грамів вишень у власному соку;
– 30 грамів цукрової пудри.

Приготування:

  1. До борошна додайте дрібку солі, ванільний цукор, смалець і розітріть у крихту. Далі додайте воду та оцет. Замісіть тісто та поставте його у холодильник на 12 годин.
  2. Розділіть тісто навпіл. Кожну частину розкачайте в коло діаметром 25 сантиметрів. Далі розріжте кожне на 16 трикутних частин, на кожну з яких викладіть вишні. Згорніть рогалики.
  3. Випікайте кіфлики у розігрітій до 210 градусів духовці 15 – 20 хвилин. Охолодіть та посипте цукровою пудрою.
Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати бюджетні рогалики з варенням. Вони перенесуть вас у дитинство.
Автор: Ольга Котів