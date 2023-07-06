Консервована вишня на зиму без зайвої мороки: рецепт з кісточками
6 липня 2023, 16:20Читать новость на русском
Настала пора готувати вишню на зиму, аби ласувати нею навіть в холодну пору року. У нас є цікавий рецепт з кісточками, що знатно економить ваш час.
Серед великої кількості рецептів зимової консервації 24 канал пропонує спробувати варення з вишень. Аби не довелося морочитися з кісточками у ягодах – готуємо разом з ними.
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Варення з вишні з кісточками виходить надзвичайно смачним, в міру солодким та підійде як до чаю, так і на бутерброд з маслом.
Вишневе варення з кісточками
- Час: 2 – 3 години
- Порції: 2
– 1 кілограм вишень;
– 1 кілограм цукру.
Приготування:
- Заливаємо вишню водою та залишаємо на 10 – 15 хвилин. Пропорції в цьому рецепті 1:1 (вишня – цукор). Тож якщо хочете більше варення – збільшуйте кількість інгредієнтів.
- На кожен кілограм цукру вам знадобиться 1 склянка води.
- Заливаємо цукор водою та варимо цукровий сироп, цукор має повністю розчинитися. В киплячий сироп викладаємо висушену паперовими рушниками вишню.
- Вимикаємо вогонь, залишаємо все настоюватись 6 – 7 хвилин.
- Виймаємо вишні шумівкою з сиропу. Доводимо сироп знову до кипіння і знову додаємо вишню. Цей етап потрібно повторити тричі.
- Якщо вишня не довариться за три рази – проваріть її на повільному вогні ще хвилин 10 – 15.
- Після цього викладаємо варення у попередньо простерилізовані банки, закриваємо кришками та охолоджуємо при кімнатній температурі.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також засушити свіжі ягоди чи фрукти вдома – три варіанти заготовок на вибір.