Так незвично, але дуже смачно: рецепт маринованої черешні

27 червня 2023, 14:31
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Джерело:

Володимир Ярославський

Ніколи не маринували черешні? Настав час спробувати цю незвичну, на перший погляд, закуску, яка підкорить вас з першої ложки.

Маринована черешня – це легко, незвично і смачно! Таку закрутку можна використовувати на канапки, до брускет з крем-сиром чи маслом.

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Смакуватиме маринована черешня також з в'яленим м'ясом, нарізкою сирів асорті чи до розсільних сирів. Для маринаду вам потрібні звичайні інгредієнти: яблучний чи винний оцет, спеції.

Рецепт маринованої черешні

  • Час: 2 – 3 години
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 300 грамів черешні без кісточок.
Для холодного маринаду:
 – 20 грамів яблучного або винного оцту, можна лимонний сік
 – 30 грамів цукру
 – 200 грамів води
 – 1 столова ложка суміші 5 перців;
 – декілька гвоздик та коріандр.

Приготування:

  • Очищаємо черешню від кісточок розділяючи на половинки.
  • Для холодного маринаду змішуємо всі інгредієнти та куштуємо на смак. Має бути приємний, ледь кисленький і солодкуватий смак.
  • Стерилізовану баночку добре наповнюємо черешнею, заливаємо холодним маринадом і даємо постояти 2 – 3 години.
  • Для яскравості смаку, маринад зі спеціями можна довести майже до кипіння і охолодити – тоді смак спецій буде більш насиченим.
  • ️Ще можна використовувати, за бажанням, листя шавлії, чебрець.
  • Для тостів з білого хліба нарізаємо красиві скибки, злегка змащуємо вершковим маслом з однієї сторони і запікаємо під верхнім грилем на 220 градусів – швидко до рум’яності. Можна таке ж саме робити в тостері та використовувати олію замість масла.
  • На тости намазуємо крем-сир або страчателу, зверху кладемо черешню, добре поливаємо свіжим медом.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак