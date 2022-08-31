Найкраще варити варення з кислих або слабокислих сортів. Якщо у когось є надлишок інших сортів, то його також можна використати, але тоді варто підсилити смак цукром або лимонним соком.

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Рецепт найпростішого яблучного варення

Час: 1 година
Порцій: 4

Просто та апетитно / Фото Кuchnia na wypasie

Інгредієнти:

  • 3 кілограми яблук;
  • 1, 5 склянки цукру;
  • сік 1,5 лимона;
  • 0,5 склянки води.

Приготування:

  1. Якщо ви хочете, щоб ваше варення мало приємний колір і добре зберігалося, вибирайте тільки гарні непошкоджені плоди.
  2. Для варіння варення підготуйте каструлю з товстим дном. Це зменшить ймовірність підгорання яблук.
  3. Налийте в неї воду і включіть конфорку.
  4. З лимонів ретельно вичавіть сік.
  5. Помийте та очистіть яблука від шкірки. З очищених яблук акуратно видаліть насіннєві гнізда і наріжте кубиками.
  6. Коли вода в каструлі закипить, додайте частину нарізаних яблук і половину лимонного соку. Нагрівайте повільно, поступово додаючи решту яблук.
  7. Коли яблука почнуть розвалюватися, поступово додайте цукор і решту лимонного соку, постійно помішуючи.
  8. Розлийте варення в ошпарені банки. Зверху залиште 2 – 3 сантиметри вільного простору.
  9. Закрутіть кришки і поставте банки в каструлю, дно якої застелено тканиною. Налийте в каструлю дуже теплу воду і пастеризуйте близько 20 хвилин з моменту закипання води.
  10. Поставте банки на стіл і відставте вистигати. Ви можете накрити їх рушником, щоб вони якомога довше охолоджувалися.
  11. Зберігайте варення в темному і прохолодному місці.