Найкраще варити варення з кислих або слабокислих сортів. Якщо у когось є надлишок інших сортів, то його також можна використати, але тоді варто підсилити смак цукром або лимонним соком.

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Рецепт найпростішого яблучного варення

Час: 1 година

Порцій: 4

Просто та апетитно / Фото Кuchnia na wypasie

Інгредієнти:

3 кілограми яблук;

1, 5 склянки цукру;

сік 1,5 лимона;

0,5 склянки води.

Приготування: