Найкраще варити варення з кислих або слабокислих сортів. Якщо у когось є надлишок інших сортів, то його також можна використати, але тоді варто підсилити смак цукром або лимонним соком.
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Рецепт найпростішого яблучного варення
Час: 1 година
Порцій: 4
Просто та апетитно / Фото Кuchnia na wypasie
Інгредієнти:
- 3 кілограми яблук;
- 1, 5 склянки цукру;
- сік 1,5 лимона;
- 0,5 склянки води.
Приготування:
- Якщо ви хочете, щоб ваше варення мало приємний колір і добре зберігалося, вибирайте тільки гарні непошкоджені плоди.
- Для варіння варення підготуйте каструлю з товстим дном. Це зменшить ймовірність підгорання яблук.
- Налийте в неї воду і включіть конфорку.
- З лимонів ретельно вичавіть сік.
- Помийте та очистіть яблука від шкірки. З очищених яблук акуратно видаліть насіннєві гнізда і наріжте кубиками.
- Коли вода в каструлі закипить, додайте частину нарізаних яблук і половину лимонного соку. Нагрівайте повільно, поступово додаючи решту яблук.
- Коли яблука почнуть розвалюватися, поступово додайте цукор і решту лимонного соку, постійно помішуючи.
- Розлийте варення в ошпарені банки. Зверху залиште 2 – 3 сантиметри вільного простору.
- Закрутіть кришки і поставте банки в каструлю, дно якої застелено тканиною. Налийте в каструлю дуже теплу воду і пастеризуйте близько 20 хвилин з моменту закипання води.
- Поставте банки на стіл і відставте вистигати. Ви можете накрити їх рушником, щоб вони якомога довше охолоджувалися.
- Зберігайте варення в темному і прохолодному місці.