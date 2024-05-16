Найкраща закуска до барбекю: як приготувати ідеальні малосольні огірки
16 травня 2024, 16:50Читать новость на русском
Джерело:olga_riabenko_
До шашлику ідеально пасують овочі. Адже вони врівноважують насичений смак м'яса.
Спробуйте приготувати малосольні огірки. Цей рецепт суперфіналістки "МастерШеф" Ольки Рябенко може стати вашим улюбленим.
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Рецепт малосольних огірків
- Час: 2 години 30 хвилин
- Порцій: 6
– 1 кілограм огірків;
– 1 – 2 чайні ложки солі;
– 2 чайні ложки меду;
– 6 зубчиків часнику;
– зелень до смаку;
– 2 столові ложки гірчиці в зернах;
– половина перцю чилі;
– сік половини лимона;
– 50 мілілітрів олії.
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Приготування:
- Якщо огірки невеликі, то розріжте їх навпіл. Якщо більші, то поріжте кожен на чотири частини.
- Подрібніть зелень, часник та перець чилі.
- Додайте всі інгредієнти та перемішайте.
- Поставте до холодильника маринуватись на 2 години, періодично перемішуючи.