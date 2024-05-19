Так ви ще не куштували: рецепт закуски з кабачка, перед якою ніхто не встоїть
19 травня 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:ira.ipelekh
Смажені кабачки є смачними самі по собі. Проте вони стануть справжнім шедевром, якщо підібрати правильну начинку.
Плавлений сир додасть кабачкам ніжного вершкового смаку. Така страва цілком гідна навіть святкового столу.
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Кабачкові сендвічі
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 2 молоді кабачки;
– 2 яйця;
– 2 – 3 столові ложки борошна;
– 50 – 70 грамів панірувальних сухарів.
Начинка:
– 2 плавлені сирки;
– 1 невеликий помідор;
– 1 варене яйце;
– 3 – 4 зубчики часнику;
– майонез, сіль, перець до смаку.
Дивіться, як приготувати закуску з кабачка: відео
Приготування:
- Кабачок наріжте кружечками товщиною 1 сантиметр та посипте сіллю.
- Одне яйце зваріть.
- Кружечок кабачка обваляйте в борошні, далі – в яйці, а потім – у панірувальних сухарях. Смажте на олії до золотистості.
- Для начинки плавлені сирки та яйце натріть на тертці, а болгарський перець дрібно наріжте. З'єднайте інгредієнти та додайте вичавлений часник, майонез, сіль і перець.
- Сформуйте "сендвічі" з двох кабачків та начинки.