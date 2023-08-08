Кавун замість хліба: неймовірна страва до столу на грилі
8 серпня 2023, 14:43Читать новость на русском
Джерело:Алекс Якутов
Якщо б вам сказали, що з кавуна можна приготувати цілу страву ви б повірили? Ми б ні, але цей рецепт від шеф-кухаря став справжнім відкриттям.
Кавун – соковита, солодка ягода, яку ми звикли їсти просто нарізаючи шматочками. Щоб урізноманітнити раціон, спробуйте приготувати його на грилі з сиром та горіхами.
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Цю страву можна подавати до столу, як окрему закуску, адже вона не тільки здивує всіх виглядом, а й смаковими поєднаннями.
Рецепт кавуна на грилі
- Час: 20 хвилин
– кавун;
– томати;
– сир фета;
– фісташки;
– базилік;
– мʼята;
– соус наршараб.
Приготування:
- Вирізаємо з кавуна м'яку частину. Перекладаємо її на розігрітий грильта обсмажуємо по кілька хвилин з кожного боку. Нарізаємо кавун порційними шматками та викладаємо на тарілки.
- Дрібно січемо очищені фісташки, розм'якшуємо сир та нарізаємо довільними шматочками томати.
- Викладаємо на кавун сир фета, томати, посипаємо горішками та прикрашаємо листочками м'ятита базиліку. Поливаємо все соусом та подаємо до столу.
- Від такою закуски будуть в захваті буквально всі, адже це не тільки смачно, а й ефектно.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати піцу без тіста за нашим рецептом.