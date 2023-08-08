Кавун замість хліба: неймовірна страва до столу на грилі

8 серпня 2023, 14:43
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Джерело:

Алекс Якутов

Якщо б вам сказали, що з кавуна можна приготувати цілу страву ви б повірили? Ми б ні, але цей рецепт від шеф-кухаря став справжнім відкриттям.

Кавун – соковита, солодка ягода, яку ми звикли їсти просто нарізаючи шматочками. Щоб урізноманітнити раціон, спробуйте приготувати його на грилі з сиром та горіхами.

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Цю страву можна подавати до столу, як окрему закуску, адже вона не тільки здивує всіх виглядом, а й смаковими поєднаннями.

Рецепт кавуна на грилі

  • Час: 20 хвилин
Інгредієнти:
 – кавун;
 – томати;
 – сир фета;
 – фісташки;
 – базилік;
 – мʼята;
 – соус наршараб.

Приготування:

  • Вирізаємо з кавуна м'яку частину. Перекладаємо її на розігрітий грильта обсмажуємо по кілька хвилин з кожного боку. Нарізаємо кавун порційними шматками та викладаємо на тарілки.
  • Дрібно січемо очищені фісташки, розм'якшуємо сир та нарізаємо довільними шматочками томати.
  • Викладаємо на кавун сир фета, томати, посипаємо горішками та прикрашаємо листочками м'ятита базиліку. Поливаємо все соусом та подаємо до столу.
  • Від такою закуски будуть в захваті буквально всі, адже це не тільки смачно, а й ефектно.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак